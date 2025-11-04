Графіки діятимуть майже увесь день: як і де вимикатимуть світло 5 листопада

Унаслідок останніх російських атак по енергооб'єктах України зберігаються обмеження у споживанні електроенергії. У середу, 5 листопада, вони діятимуть впродовж майже усього дня.

Коли та де не буде світла для побутових та промислових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також В деяких регіонах графіки змінилися: коли не буде світла 4 листопада

Коли не буде світла 5 листопада?

Згідно з повідомленням Укренерго, в окремих регіонах України 5 листопада введуть заходи обмеження споживання. Вони необхідні через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 07:00 до 21:00, обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових споживачів обмеження будуть з 07:00 до 22:00.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– закликали енергетики.

Зауважимо, що час та обсяг введення обмежень можуть змінюватись. В компанії просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Останні заяви про енергетику: яка ситуація?