4 листопада, 19:42
Графіки діятимуть майже увесь день: як і де вимикатимуть світло 5 листопада

Дарія Черниш
Основні тези
  • 5 листопада в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 07:00 до 21:00 для побутових споживачів та з 07:00 до 22:00 для промислових споживачів.
  • Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Унаслідок останніх російських атак по енергооб'єктах України зберігаються обмеження у споживанні електроенергії. У середу, 5 листопада, вони діятимуть впродовж майже усього дня.

Коли та де не буде світла для побутових та промислових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Коли не буде світла 5 листопада?

Згідно з повідомленням Укренерго, в окремих регіонах України 5 листопада введуть заходи обмеження споживання. Вони необхідні через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 07:00 до 21:00, обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових споживачів обмеження будуть з 07:00 до 22:00.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.

Зауважимо, що час та обсяг введення обмежень можуть змінюватись. В компанії просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Останні заяви про енергетику: яка ситуація?

  • Голова правління Укренерго Віталій Зайченко порадив українцям замість підвищення температури в оселях одягнути додатковий светр, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

  • Зазначається, що найскладніші години для енергосистеми – з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. У ці години радять не вмикати потужну техніку.

  • Україна потребує ще 750 мільйонів доларів, які потрібні для закупівлі газу на зиму. ЄС виділить додаткові 127 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми.