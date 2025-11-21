В Укрэнерго объяснили, почему в некоторых городах отключения длятся дольше

В результате массированных российских атак по энергетике возникают проблемы с генерацией и рассредоточением электроэнергии. Из-за ограниченных возможностей передачи тока между регионами нагрузку приходится выравнивать, но некоторые области, особенно там, где были повреждены магистральные сети, могут оставаться без света дольше.

Об этом сообщили в Укрэнерго в ответ на запрос 24 Канала.

Почему в одних городах больше света, чем в других?

В Укрэнерго объяснили, что продолжительность применения различных мер ограничения определяется одними и теми же факторами. Речь идет о наличии достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и способностью магистральных и распределительных сетей эту энергию передать.

Ситуации в разных областях может отличаться, если учесть последствия уже 6 массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре – ноябре.

Обусловленная российскими обстрелами проблема энергодефицита – создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария,

– говорится в ответе на запрос.

Сейчас возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров – достаточно ограничены:

Для того, чтобы частично разгрузить магистральные сети приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребность в применении ограничений может быть меньше, или ее вообще может не быть.

После того, как россияне атаковали энергообъекты страны 19 ноября, во всех регионах Украины меры ограничения потребления сейчас осуществляются в примерно одинаковом объеме. Кроме того, планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу и не существует распределения на потребителей в городах и сельской местности.

Однако в Укрэнерго добавляют, что несмотря на одинаковые ограничения надо учитывать еще и фактор локальных ограничений. Он вводится операторами систем распределения (облэнерго) для ремонта поврежденных энергообъектов.

Кроме того, как заявил в комментарии 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский, Украина большая по территории страна, и если на начало полномасштабного вторжения мы имели несколько вариантов по переподключению при нанесении врагом точечных ударов по энергетике, то сейчас такой возможности нет.

Во-первых, для переподключения нужно время, а во-вторых, для тех областей, в которых расположены атомные электростанции, такое переподключение возможно, а те области, где были поражения по объектам передачи электроэнергии, будут находиться в стадии отключения,

– пояснил Закревский.

В то же время переподключение может произойти и с помощью вспомогательных средств, то есть благодаря импортируемой электроэнергии.

Что будет с отключениями света дальше?