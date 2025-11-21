В Укренерго пояснили, чому в деяких містах відключення тривають довше

Унаслідок масованих російських атак по енергетиці виникають проблеми з генерацією та розосередженням електроенергії. Через обмежені можливості передачі струму між регіонами навантаження доводиться вирівнювати, але деякі області, особливо там, де були пошкоджені магістральні мережі, можуть залишатися без світла довше.

Про це повідомили в Укренерго у відповідь на запит 24 Каналу.

До теми Обмеження для більшості регіонів: як вимикатимуть світло 22 листопада

Чому в одних містах більше світла, ніж в інших?

В Укренерго пояснили, що тривалість застосування різних заходів обмеження визначається одними й тими ж чинниками. Йдеться про наявність достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та здатністю магістральних і розподільчих мереж цю енергію передати.

Ситуації в різних областях може відрізнятися, якщо врахувати наслідки вже 6 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у жовтні – листопаді.

Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту – створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах коштом об'єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію,

– йдеться у відповіді на запит.

Наразі можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені:

Для того, щоб частково розвантажити магістральні мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреба у застосуванні обмежень може бути менша, або її взагалі може не бути.

Після того, як росіяни атакували енергооб'єкти країни 19 листопада, у всіх регіонах України заходи обмеження споживання наразі здійснюються у приблизно однаковому обсязі. Крім того, планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом і не існує розподілу на споживачів у містах та сільській місцевості.

Однак в Укренерго додають, що попри однакові обмеження треба враховувати ще й фактор локальних обмежень. Він запроваджується операторами систем розподілу (обленерго) для ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

Крім того, як заявив в коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Андрій Закревський, Україна велика за територією країна, і якщо на початок повномасштабного вторгнення ми мали декілька варіантів щодо перепідключення при нанесенні ворогом точкових ударів по енергетиці, то зараз такої можливості немає.

По-перше, для перепідключення потрібен час, а по-друге, для тих областей, в яких розташовані атомні електростанції, таке перепідключення можливе, а ті області, де були ураження по об'єктах передачі електроенергії, перебуватимуть в стадії відключення,

– пояснив Закревський.

Водночас перепідключення може відбутися і за допомогою допоміжних засобів, тобто завдяки імпортованій електроенергії.

Що буде з відключеннями світла далі?