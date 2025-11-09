В Курской области России неожиданно пропал свет в 10 населенных пунктах: какова причина

В Курской области России вечером 8 ноября были перебои со светом. В 10 населенных пунктах Кореневского района электроэнергии вообще не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Что известно об отключении света в Курской области?

Александр Хинштейн написал, что, по предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево возникла вспышка.

Произошло аварийное отключение света – без электричества осталось 10 населенных пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причину аварии устанавливают,

– отметил российский чиновник.

Он также сказал, что бригады энергетиков "в ближайшее время начнут устранение нарушений", а ситуацию он "держит на личном контроле".

Кстати, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал в эфире 24 Канала, что если атаки Украины по энергетике России будут системными и частыми, то Москву может ожидать длительный блэкаут. Кроме того, в разных регионах страны-агрессора сейчас серьезный дефицит электроэнергии.

Где еще в России были проблемы со светом недавно?