В Курской области России неожиданно пропал свет в 10 населенных пунктах: какова причина
- В Курской области из-за аварийного отключения без электричества остались 10 населенных пунктов.
- Причина аварии на одном из объектов энергетики устанавливается, ремонтные работы планируют начать в ближайшее время.
В Курской области России вечером 8 ноября были перебои со светом. В 10 населенных пунктах Кореневского района электроэнергии вообще не было.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Что известно об отключении света в Курской области?
Александр Хинштейн написал, что, по предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево возникла вспышка.
Произошло аварийное отключение света – без электричества осталось 10 населенных пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причину аварии устанавливают,
– отметил российский чиновник.
Он также сказал, что бригады энергетиков "в ближайшее время начнут устранение нарушений", а ситуацию он "держит на личном контроле".
Кстати, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал в эфире 24 Канала, что если атаки Украины по энергетике России будут системными и частыми, то Москву может ожидать длительный блэкаут. Кроме того, в разных регионах страны-агрессора сейчас серьезный дефицит электроэнергии.
Где еще в России были проблемы со светом недавно?
В Белгороде вечером 8 ноября заявляли о ракетной атаке на ТЭЦ "Луч". Из-за этого 20 тысяч жителей города остались без света.
Ночью 1 ноября массовое отключение света было в Московской области. Самой сложной ситуация была в Жуковском, где местные власти заявляли об "аварийной ситуации" во время налета беспилотниками.
Интересно, что представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил в эфире 24 Канала, что возмездие врагу за массированные удары по украинским энергообъектам есть, и оно неизбежно. В частности, украинские беспилотники планомерно уничтожают вражескую нефтеперерабатывающую структуру.