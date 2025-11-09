У Курській області Росії несподівано зникло світло у 10 населених пунктах: яка причина
- У Курській області через аварійне відключення без електрики залишились 10 населених пунктів.
- Причина аварії на одному з об'єктів енергетики встановлюється, ремонтні роботи планують розпочати найближчим часом.
У Курській області Росії ввечері 8 листопада були перебої зі світлом. У 10 населених пунктах Кореневського району електроенергії взагалі не було.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Курської області Олександра Хінштейна.
До теми Відключення світла та пожежі на НПЗ: які наслідки атаки дронів на Росію
Що відомо про відключення світла в Курській області?
Олександр Хінштейн написав, що, за попередніми даними, на одному з об'єктів енергетики у селищі Коренево виник спалах.
Відбулося аварійне відключення світла – без електрики залишилося 10 населених пунктів (близько 2,5 тисяч споживачів). Причину аварії встановлюють,
– зазначив російський посадовець.
Він також сказав, що бригади енергетиків "найближчим часом розпочнуть усунення порушень", а ситуацію він "тримає на особистому контролі".
До речі, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів в етері 24 Каналу, що якщо атаки України по енергетиці Росії будуть системними та частими, то на Москву може очікувати тривалий блекаут. Окрім того, у різних регіонах країни-агресорки зараз серйозний дефіцит електроенергії.
Де ще у Росії були проблеми зі світло нещодавно?
У Бєлгороді ввечері 8 листопада заявляли про ракетну атаку на ТЕЦ "Луч". Через це 20 тисяч жителів міста залишилися без світла.
Вночі 1 листопада масове відключення світла було у Московській області. Найскладнішою ситуація була у Жуковському, де місцева влада заявляла про "аварійну ситуацію" під час нальоту безпілотниками.
Цікаво, що представник ГУР МО Андрій Юсов казав в етері 24 Каналу, що відплата ворогу за масовані удари по українських енергооб'єктах є, і вона неминуча. Зокрема, українські безпілотники планомірно нищать ворожу нафтопереробну структуру.