Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

Що відомо про відключення світла в Курській області?

Олександр Хінштейн написав, що, за попередніми даними, на одному з об'єктів енергетики у селищі Коренево виник спалах.

Відбулося аварійне відключення світла – без електрики залишилося 10 населених пунктів (близько 2,5 тисяч споживачів). Причину аварії встановлюють,

– зазначив російський посадовець.

Він також сказав, що бригади енергетиків "найближчим часом розпочнуть усунення порушень", а ситуацію він "тримає на особистому контролі".

До речі, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів в етері 24 Каналу, що якщо атаки України по енергетиці Росії будуть системними та частими, то на Москву може очікувати тривалий блекаут. Окрім того, у різних регіонах країни-агресорки зараз серйозний дефіцит електроенергії.

Де ще у Росії були проблеми зі світло нещодавно?