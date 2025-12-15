Российские обстрелы или же действия властей: украинцы назвали причины отключений света

Более половины граждан Украины связывают перебои с электроснабжением прежде всего с российскими ударами по энергетической инфраструктуре, от которых невозможно обеспечить стопроцентную защиту. Впрочем, часть украинцев первопричину трудностей видит в действиях власти.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опрос, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце ноября – в середине декабря 2025 года, передает 24 Канал.

Как в Украине оценивают причины отсутствия света?

Согласно исследованию, 57% респондентов считают, что главной причиной отсутствия света являются именно обстрелы со стороны России. В то же время почти треть опрошенных (29%) возлагают основную ответственность на украинскую власть, считая, что государство недостаточно хорошо подготовилось к энергетическим вызовам.

Еще 8% участников опроса убеждены, что ключевую роль играет недостаток поддержки со стороны западных партнеров.



Диаграмма итогов опроса о причинах отключений света / Скриншот с сайта КМИС

В КМИС обращают внимание, что страна-агрессор параллельно ведет активную информационную кампанию против Украины. В частности, в теме отключений электроэнергии распространяются месседжи, которые пытаются отвести ответственность от российских атак и переложить ее или на украинскую власть, или на международных союзников.

Заметим, что опрос проводился методом телефонных интервью с помощью компьютерной системы (CATI).

В нем приняли участие 547 совершеннолетних респондентов из всех регионов, находящихся под контролем правительства Украины. В мирных условиях статистическая погрешность такой выборки не превышала бы 5,6% для показателей на уровне около 50%, однако в условиях войны возможны дополнительные системные отклонения.

Несмотря на это, в КМИС отмечают, что результаты исследования остаются достаточно репрезентативными и позволяют объективно оценивать общественные настроения.

Напомним, 30 октября в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине предупредили, что российские атаки создают серьезную угрозу для гражданского населения зимой, в частности из-за возможных длительных перебоев с теплом, электричеством и водой.

Зато народный депутат Ярослав Железняк заявил, что коррупция в энергетической сфере напрямую влияет на украинцев и ситуацию с электроснабжением. В частности, Хмельницкая АЭС работает не на полную мощность, в том числе из-за хищений.

Со своей стороны эксперты энергетической отрасли непрерывно восстанавливают поврежденное оборудование и объясняют, что различия в графиках отключений света между областями обусловлены реальными техническими возможностями системы и масштабами последствий вражеских обстрелов.

Другие результаты опроса