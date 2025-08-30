В пятницу, 29 августа, в селе Мархалевка на Киевщине состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Во время церемонии группа местных жителей вышла на протест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и организацию "Поддержи Мархаловку".

Почему протестуют жители Мархаловки?

Строительство Национального военного мемориального кладбища неоднократно останавливалось из-за споров относительно места.

В частности, запланированное строительство вызвало протесты местных жителей, которые считают, что "близость будущего кладбища к населенным пунктам повлияет на их поверхностные воды".

Вместо достоинства и уважения – автозаки и силовые задержания мирных жителей Мархаловки. Их вина лишь в том, что они смеют говорить правду. Правду о том, что мемориал строят незаконно – на охраняемой территории с высокими грунтовыми водами. Это прямая угроза экологии и здоровью людей 12 окрестных сел,

– заявили в организации "Поддержи Мархаловку".

Украинские власти пока акцию протеста и задержания публично не комментировали.

Ранее в правительстве утверждали, что проектная документация на строительство первой очереди НВМК уже прошла государственную экспертизу и получила "положительное заключение". В Министерстве по делам ветеранов также уверяли, что строительство не будет представлять угрозы для качества воды и воздуха в близлежащих населенных пунктах.

29 августа Владимир Зеленский сообщил, что на кладбище состоялись первые захоронения защитников и защитниц, имена которых остались неустановленными.

Что известно о военном кладбище?