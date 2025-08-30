Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и организацию "Поддержи Мархаловку".
Почему протестуют жители Мархаловки?
Строительство Национального военного мемориального кладбища неоднократно останавливалось из-за споров относительно места.
В частности, запланированное строительство вызвало протесты местных жителей, которые считают, что "близость будущего кладбища к населенным пунктам повлияет на их поверхностные воды".
Вместо достоинства и уважения – автозаки и силовые задержания мирных жителей Мархаловки. Их вина лишь в том, что они смеют говорить правду. Правду о том, что мемориал строят незаконно – на охраняемой территории с высокими грунтовыми водами. Это прямая угроза экологии и здоровью людей 12 окрестных сел,
– заявили в организации "Поддержи Мархаловку".
Украинские власти пока акцию протеста и задержания публично не комментировали.
Ранее в правительстве утверждали, что проектная документация на строительство первой очереди НВМК уже прошла государственную экспертизу и получила "положительное заключение". В Министерстве по делам ветеранов также уверяли, что строительство не будет представлять угрозы для качества воды и воздуха в близлежащих населенных пунктах.
29 августа Владимир Зеленский сообщил, что на кладбище состоялись первые захоронения защитников и защитниц, имена которых остались неустановленными.
Что известно о военном кладбище?
- Сначала военное кладбище хотели разместить на Лысой горе в Киеве, однако против выступили экологические организации: территория имеет заповедный статус, поэтому любое строительство там запрещено. После протестов от этой идеи отказались.
- Другим вариантом была Быковня, но и здесь возникли трудности – рядом расположены захоронения жертв сталинских репрессий, и существовала вероятность обнаружения новых могил. Это могло бы затормозить работы на годы.
- Впоследствии стало известно, что правительство выделило 515 миллионов гривен на строительство и функционирование кладбища.