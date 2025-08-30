Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и организацию "Поддержи Мархаловку".

Почему протестуют жители Мархаловки?

Строительство Национального военного мемориального кладбища неоднократно останавливалось из-за споров относительно места.

В частности, запланированное строительство вызвало протесты местных жителей, которые считают, что "близость будущего кладбища к населенным пунктам повлияет на их поверхностные воды".

Вместо достоинства и уважения – автозаки и силовые задержания мирных жителей Мархаловки. Их вина лишь в том, что они смеют говорить правду. Правду о том, что мемориал строят незаконно – на охраняемой территории с высокими грунтовыми водами. Это прямая угроза экологии и здоровью людей 12 окрестных сел,

– заявили в организации "Поддержи Мархаловку".

Украинские власти пока акцию протеста и задержания публично не комментировали.

Ранее в правительстве утверждали, что проектная документация на строительство первой очереди НВМК уже прошла государственную экспертизу и получила "положительное заключение". В Министерстве по делам ветеранов также уверяли, что строительство не будет представлять угрозы для качества воды и воздуха в близлежащих населенных пунктах.

29 августа Владимир Зеленский сообщил, что на кладбище состоялись первые захоронения защитников и защитниц, имена которых остались неустановленными.

Что известно о военном кладбище?