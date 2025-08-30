Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода" та організацію "Підтримай Мархалівку".

Читайте також Рідні полеглих чекали цього роками: як відкривали Національне військово-меморіальне кладовище

Чому протестують жителі Мархалівки?

Будівництво Національного військового меморіального кладовища неодноразово зупинялося через суперечки щодо місця.

Зокрема, заплановане будівництво викликало протести місцевих жителів, які вважають, що "близькість майбутнього кладовища до населених пунктів вплине на їхні поверхневі води".

Замість гідності та поваги – автозаки та силові затримання мирних мешканців Мархалівки. Їхня провина лише в тому, що вони сміють говорити правду. Правду про те, що меморіал будують незаконно – на охоронюваній території з високими ґрунтовими водами. Це пряма загроза екології та здоров'ю людей 12 навколишніх сіл,

– заявили в організації "Підтримай Мархалівку".

Українська влада наразі акцію протесту і затримання публічно не коментувала.

Раніше в уряді стверджували, що проєктна документація на будівництво першої черги НВМК вже пройшла державну експертизу та отримала "позитивний висновок". У Міністерстві у справах ветеранів також запевняли, що будівництво не становитиме загрози для якості води та повітря в прилеглих населених пунктах.

29 серпня Володимир Зеленський повідомив, що на кладовищі відбулися перші поховання захисників та захисниць, імена яких залишилися невстановленими.

Що відомо про військове кладовище?