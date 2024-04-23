Относится как к "подопытному кролику": почему для Китая важно поддерживать Россию

Китай сейчас активно помогает России, в частности в войне против Украины. Однако Пекин готов принять участие в саммите мира, который должен состояться в Швейцарии в июне, но при условии, если на нем будут присутствовать и Украина, и Россия.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Пекин вероятно отправит на саммит в Швейцарию максимум своего спецпредставителя, который будет "зрителем", а не участником процесса. Однако Россия прилагает усилия, чтобы Китай не участвовал в саммите мира.

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Готовит параллельный мирный трек

Сейчас Китай, по его мнению, стоит рассматривать как "троянского коня", потому что неизвестно за кого он "играет". Если мы его условно запустим в "крепость", неизвестно, кому он откроет двери.

В то же время Пекин готовит параллельный мирный трек, в котором бы присутствовала Украина и Россия.

Логика Формулы мира не предусматривает участия России в переговорном треке. Только тогда, когда мир примет решение о фиксации завершения войны, тогда Россия появится, чтобы подписать свою капитуляцию,

– подчеркнул политолог.

Поддержка Китаем России имеет под собой довольно выгодное для него основание – российские ресурсы, которые китайцы забирают за бесценок.

Также Китай рассматривает Россию как "подопытного кролика" в борьбе с Западом. Китайцы на примере Кремля исследуют, как далеко можно зайти в конфронтации с западными странами, как можно обходить санкции и при этом не пострадать.

"Россия и Китай – в одном лагере, который пытается противостоять Западу. Именно поэтому Пекин не хочет, чтобы Россия получила сокрушительное поражение, ведь это будет сигналом для всего мира, что Запад сильнее, а Китай этого не хочет", – объяснил политолог.

Запад важен для Китая

Саммит мира состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн в Швейцарии.

Однако Пекин все же дает сигналы Европе и США, когда, например, отказывается проводить в юанях определенные банковские операции с Россией.

"Китай демонстрирует Западу, что является прогнозируемым и готов к конструктивному диалогу. Китайская экономика сейчас переживает не лучшие времена, а потому рынок США и Европы очень важен для КНР", – подчеркнул Олег Лесной.

Что происходит в Китае

Си Цзиньпин заявил, что поддерживает мирную конференцию, которая должна состояться летом в Швейцарии. Однако, по его мнению, в ней также должна принять участие Россия. Глава Китая отметил, что его страна "по-своему продвигает мирные переговоры", а также "поощряет и поддерживает" усилия по мирному решению "украинского кризиса", как войну в Украине называет Китай.

Также в Пекин должен прибыть госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит является частью масштабного переговорного процесса между Китаем и США, важным аспектом которого является сдерживание поддержки Пекином Москвы. Прибывание Блинкена в КНР может завершиться подписанием важных документов.

Кроме того, Си Цзиньпин должен осуществить ряд важных визитов в страны Европы. Он планирует посетить Францию, а также приехать в Венгрию и Сербию.