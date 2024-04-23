Ставиться як до "піддослідного кролика": чому для Китаю важливо підтримувати Росію

Китай зараз активно допомагає Росії, зокрема у війні проти України. Проте Пекін готовий взяти участь у саміті миру, який має відбутися у Швейцарії в червні, однак за умови, якщо на ньому будуть присутні і Україна, і Росія.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Пекін імовірно відправить на саміт до Швейцарії щонайбільше свого спецпредставника, який буде "глядачем", а не учасником процесу. Проте Росія докладає зусиль, щоб Китай не брав участь у саміті миру.

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Готує паралельний мирний трек

Наразі Китай, на його думку, варто розглядати як "троянського коня", тому що невідомо за кого він "грає". Якщо ми його умовно запустимо в "фортецю", не відомо, кому він відкриє двері.

Водночас Пекін готує паралельний мирний трек, в якому б була присутня Україна і Росія.

Логіка Формули миру не передбачає участі Росії у переговорному треку. Тільки тоді, коли світ ухвалить рішення про фіксацію завершення війни, тоді Росія з'явиться, щоб підписати свою капітуляцію,

– наголосив політолог.

Підтримка Китаєм Росії має під собою доволі вигідне для нього підґрунтя – російські ресурси, яки китайці забирають за безцінь.

Також Китай розглядає Росію як "піддослідного кролика" в боротьбі з Заходом. Китайці на прикладі Кремля досліджують, як далеко можна зайти в конфронтації з західними країнами, як можна обходити санкції і при цьому не постраждати.

"Росія і Китай – в одному таборі, який намагається протистояти Заходу. Саме тому Пекін не хоче, щоб Росія отримала нищівну поразку, адже це буде сигналом для всього світу, що Захід сильніше, а Китай цього не хоче", – пояснив політолог.

Захід важливий для Китаю

Саміт миру має відбутися 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Однак Пекін все ж таки дає сигнали Європі та США, коли, наприклад, відмовляється проводити в юанях певні банківські операції з Росією.

"Китай демонструє Заходу, що є прогнозованим та готовий до конструктивного діалогу. Китайська економіка зараз переживає не найкращі часи, а тому ринок США та Європи є дуже важливий для КНР", – підкреслив Олег Лісний.

Що відбувається в Китаї

Сі Цзіньпін заявив, що підтримує мирну конференцію, яка має відбутися влітку в Швейцарії. Однак, на його думку, в ній також має взяти участь Росія. Очільник Китаю зазначив, що його країна "по-своєму просуває мирні переговори", а також "заохочує та підтримує" зусилля щодо мирного розв'язання "української кризи", як війну в Україні називає Китай.

Також до Пекіну має прибути держсекретар США Ентоні Блінкен. Його візит є частиною масштабного переговорного процесу між Китаєм та США, важливим аспектом якого є стримування підтримки Пекіном Москви. Перебування Блінкена в КНР може завершитись підписанням важливих документів.

Крім того, Сі Цзіньпін має здійснити низку важливих візитів в країни Європи. Він планує відвідати Францію, а також приїхати до Угорщини та Сербію.