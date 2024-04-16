Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції по Україні, але за участі Росії. У Китаї продовжують називати війну Росії проти України "українською кризою".
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Потрібно працювати разом
У Китаї зазначили, що і Німеччина, і КНР виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об’єкти, а також наполягають на розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки й дотриманні міжнародного гуманітарного права.
У ньому зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив на необхідності для всіх сторін працювати разом, щоб досягти відновлення миру.
Китай не є стороною чи учасником "української кризи", але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню "кризи",
– сказав він.
Він також зазначив, що Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Україною і Росією та з рівноправною участю всіх сторін і справедливе обговорення усіх варіантів миру.
"Принципи" врегулювання від Сі Цзіньпіна
- Про те, як закінчити війну в Україні говорять світові лідери, а це питання вже неодноразово обговорювалось. Зокрема, лідер Китаю також сформував певні "принципи" врегулювання ситуації.
- Голова КНР Сі Цзіньпінь під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні виклав "чотири принципи" врегулювання конфлікту в Україні. У Китаї їх назвали "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".
- \На зустрічі з Шольцом лідер Китаю підкреслив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю та Німеччини глибоко пов'язані один з одним". Він відзначив, що взаємовигідна співпраця між Китаєм та Німеччиною – це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє.