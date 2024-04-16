Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції по Україні, але за участі Росії. У Китаї продовжують називати війну Росії проти України "українською кризою".

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Потрібно працювати разом

У Китаї зазначили, що і Німеччина, і КНР виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об’єкти, а також наполягають на розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки й дотриманні міжнародного гуманітарного права.

У ньому зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив на необхідності для всіх сторін працювати разом, щоб досягти відновлення миру.

Китай не є стороною чи учасником "української кризи", але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню "кризи",

– сказав він.

Він також зазначив, що Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Україною і Росією та з рівноправною участю всіх сторін і справедливе обговорення усіх варіантів миру.

"Принципи" врегулювання від Сі Цзіньпіна