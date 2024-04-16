Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но с участием России. В Китае продолжают называть войну России против Украины “украинским кризисом”.
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Нужно работать вместе
В Китае отметили, что и Германия, и КНР выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права.
В нем отмечается, что Си Цзиньпин отметил необходимость для всех сторон работать вместе, чтобы достичь восстановления мира.
Китай не является стороной или участником "украинского кризиса", но он по-своему продвигает мирные переговоры. Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному решению "кризиса",
– сказал он.
Он также отметил, что Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией и с равноправным участием всех сторон и справедливое обсуждение всех вариантов мира.
"Принципы" урегулирования от Си Цзиньпина
- О том, как закончить войну в Украине говорят мировые лидеры, а этот вопрос уже неоднократно обсуждался. В частности, лидер Китая также сформировал определенные "принципы" урегулирования ситуации.
- Председатель КНР Си Цзиньпинь во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине изложил "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине. В Китае их назвали "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".
- \На встрече с Шольцом лидер Китая подчеркнул, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом". Он отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Германией – это не "риск", а гарантия стабильности двусторонних отношений и возможность создать будущее.