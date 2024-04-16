Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но с участием России. В Китае продолжают называть войну России против Украины “украинским кризисом”.

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Нужно работать вместе

В Китае отметили, что и Германия, и КНР выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права.

В нем отмечается, что Си Цзиньпин отметил необходимость для всех сторон работать вместе, чтобы достичь восстановления мира.

Китай не является стороной или участником "украинского кризиса", но он по-своему продвигает мирные переговоры. Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному решению "кризиса",

– сказал он.

Он также отметил, что Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией и с равноправным участием всех сторон и справедливое обсуждение всех вариантов мира.

"Принципы" урегулирования от Си Цзиньпина