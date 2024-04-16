С какой целью Шольц поехал в Китай, ответил 24 Каналу политолог Олег Лесной. К слову, Си призвал все стороны работать вместе для скорейшего восстановления мира и предотвращения "эскалации конфликта".

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"Все в одном стакане"

На прошлой неделе состоялось международное мероприятие, на котором прозвучало мнение, что Шольц хочет продать на следующих выборах в Германии партию мира. То есть, когда сейчас все помогают Украине, говорят об оружии, войне до победы над Россией, то Шольц хочет продать партию мира.

Канцлер Германии не передает ракеты Taurus, потому что боится эскалации. Это очень плохое слово, оно скоро будет для меня нецензурным,

– сказал Лесной.

По его словам, Шольц хочет набрать баллы и показать немцам, что он действительно отстаивает идею примирения, чтобы не было войны в Европе.

Однако в Китай он поехал не только для того, чтобы говорить об Украине. Там очень большой экономический кейс. Ведь в КНР мощно работает автопром по сборке немецких автомобилей.

"Там и деньги, и амбиции, все в одном стакане", – заметил Лесной.

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