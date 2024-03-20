Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019) Павел Климкин, отметив, что есть вопросы стратегической стабильности, финансовой системы и в конце концов урегулирования искусственного интеллекта. Он добавил, что между этими вопросами есть очень глубокая синергия. Отметим, что лидеры встретятся в начале мая в Париже.
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"Любой разговор без того, чтобы учесть нас, по определению – невозможен. Но это не значит, что будут говорить только и исключительно о нас", – сказал Климкин.
Куда еще может поехать Си Цзиньпин
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай. Соответственно, неизвестно, есть ли смысл главе КНР заезжать в Берлин за несколько недель до визита Шольца.
Не исключаю, что Си посетит обязательно Ближний Восток. Хотя, он был там недавно – в Саудовской Аравии. Не исключаю какой-то финт с Италией или Британией. Я уверен, что сейчас Орбан и вся его бешеная команда работает над тем, чтобы Си остановился в Будапеште,
– предположил дипломат.
Также, убежден экс-министр иностранных дел Украины, будет несколько сюрпризов.
Запад должен иметь лидерство
Си Цзиньпин делает разные ставки. Ему нужен и Владимир Путин. Все потому, что российский диктатор важен в стратегическом противостоянии с США. Поездка главы КНР в Европу, считает Павел Климкин, это о том, будет ли Запад оставаться солидарным и коллективным, или он разделится на части.
"Очень важно, чтобы Запад оставался Западом. Будет ли он такой, как раньше – это на самом деле вопрос. То есть он не может быть в XXI веке таким, как он был в начале. Но Запад должен понять, что ему нужно стратегическое лидерство в каждой сфере, в частности, географической", – подчеркнул дипломат.
Также, Климкин считает, что в Азии должны объединиться корейцы и японцы, и понять, что они могут сделать. Бывший глава МИД Украины считает, что несколько центров стратегического лидерства в мире всегда лучше, чем один.
Китай пригласили на Глобальный саммит мира
- Украина пригласила на Глобальный саммит мира главу КНР Си Цзиньпина. Мероприятие состоится, вероятно, весной 2024-го года в Швейцарии.
- Впрочем Пекин хочет видеть на саммите представителя России. Иначе – Китай будет бойкотировать подобные встречи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что КНР имеет очень большой потенциал для того, чтобы завершить войну России против Украины благодаря "особым" отношениям между Москвой и Пекином.
- К слову, еще в начале марта спецпредставитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй посетил Москву. Впоследствии он отметил, что якобы "единственный" способ для Украины достичь мира – это переговоры с Россией. Такую позицию имеет и российская сторона. КНР тем временем готова стать посредником и способствовать мирным переговорам.