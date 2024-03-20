О хитрости Китая 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что активный нейтралитет Пекина дает ему шанс усидеть одновременно на двух стульях.

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Участие в саммите

Посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин сообщил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите в Швейцарии, который будет касаться украинской формулы мира.

Но есть нюанс: президент Китая поедет туда только при условии, если там будет представитель России, сообщило Politico.

По словам политолога, Китай пытается обеспечить для себя обходные пути, чтобы этого не делать.

"Китай, вероятнее всего, не хочет участвовать, а пытается снять с себя ответственность, чтобы избежать обвинения. Он говорит, что если России не будет, не будет и их. Ну а Россию приглашать на саммит точно никто не собирается", – прокомментировал Саакян.

Роль посредника

Пекин выступает за мирные переговоры и имеет целью занять роль посредника, которая дает стране определенные "привилегии".

Китай пытается занять нишу посредника, поэтому сейчас он активизировался. Как только Россия берет инициативу на фронте и идет в наступление, они предлагают садиться за стол переговоров,

– рассказал политолог.

Такая идея – это лишь инструмент, а не цель. Такие посредники параллельно занимают позицию активного нейтралитета. Саакян объяснил, что когда государство является посредником и активным субъектом, который несет добавленную стоимость до завершения войны – ей будет разрешено не солидаризироваться с тем или иным лагерем, не так жестко выполнять санкции.

Будущие планы Пекина

Если план с "миром" не сработает, Китай будет использовать Россию для защиты взятых на себя действий. Также он имеет целью укрепить экономическое сотрудничество с Европой, пока там будет "безопасно".

"Китай будет пытаться играть или полноценного посредника, который попытается Украину и Россию посадить за стол переговоров, или будет пытаться привезти Россию, чтобы потом ею обеспечить себе выполнение взятых обязательств. Также, судя по всему, Си Цзиньпин поедет в Париж с экономическим треком, по которому Китай хочет нарастить сотрудничество с Европой. Он воспользуется моментом, когда США зациклятся на себе и, соответственно, в Европе возникнет вакуум безопасности", – заметил Саакян.

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