Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Семенюк, отметив, что Украина остается в этом пазле важным звеном. Украинское государство – часть стратегических целей КНР.

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"Китаю важно сохранить добрососедские, даже важные торгово-экономические связи с Европой. Даже в случае того, что европейские страны могут стать "предохранителем" против введения санкций со стороны США", – отметил Семенюк.

То есть говорится о том, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против КНР. Это еще больше углубит экономический кризис в стране. Поэтому сейчас одна из целей Китая – оттянуть ключевые страны ЕС из-под американского влияния. Это заметно, например, по позиции Франции.

Визит президента этой страны Эммануэля Макрона в Китай в 2023-м году длился 6 дней. Зато канцлер Германии Олаф Шольц приехал в КНР всего на 3 дня.

Китай дает сигнал, что он европейских партнеров воспринимает абсолютно серьезно. Но в случае того, если они будут провозглашать свою автономию от Соединенных Штатов Америки. Макрон это демонстрировал в прошлом году и сейчас это демонстрирует. Как будет это демонстрировать Шольц – неизвестно,

– добавил Тарас Семенюк.

Политолог отметил, что Германия больше зависима от США. Ведь там расположены основные американские военные базы.

Не для защиты России

Китай, убежден Семенюк, не является адвокатом России. Ему она нужна только как ресурсная база. КНР покупает у России нефть и газ и, соответственно, продает ей товары. Например, китайские автомобили, потому что у страны-агрессора закрыт доступ к рынку европейских автопроизводителей.

"Китай не будет защищать Россию, он не будет адвокатом, потому что Китаю нужна стабильность. Китай не готов в полноценно военном плане огрызаться США и всему демократическому миру. Ему еще нужно время для подготовки своей армии", – подчеркнул политолог.

К тому же в КНР экономический спад. Оттуда вышли крупные международные компании и перевели свое производство во Вьетнам, Индию или Японию. В марте в Китае состоялось три крупных экономических форума, в которых участвовал Си Цзиньпин. Это, считает Семенюк, сигнал того, что КНР пытается вернуть международные компании, которые имеют отношение к США.

Так китайцы понимают, что их политика жесткого давления и контроля не сработала и отразилась, очевидно, негативно на экономических тенденциях. Именно поэтому Китай и заинтересован в том, чтобы демократический мир был его торгово-экономическим партнером. Ведь это – самые дорогие рынки мира.

Он не будет защищать Россию, но он и не будет Россию сдавать. Не то время, чтобы сейчас избавляться от России. Поэтому Китай пытается найти такое понимание, чтобы тотальная война не перечеркнула его стратегические планы в укреплении и цементировании важных связей с отдельными странами Европейского Союза,

– подчеркнул Тарас Семенюк.

Отношения Китая и России