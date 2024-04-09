Министр добавил, что Китай надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны. Об этом он заявил после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Китай поддерживает созыв международной конференции
Китай выразил поддержку проведению международной мирной конференции по ситуации в Украине. Однако Пекин настаивает на том, чтобы участие в этом мероприятии приняла и Россия.
Также Ван И заявил, что Китай все еще придерживаться мирного плана, по войне России против Украины, который был предложен ранее.
Министр отметил, что Китай надеется на скорое прекращение огня и завершение войны.
Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов,
– отметил Ван И.
Переговоры России и Украины: последние новости
- Ранее Путин заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию конфликта в Украине, но только при условии, что будут предоставлены гарантии Москве. Он также требует учета оккупированных территорий.
- Во время телефонного разговора между президентами Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность своей страны выступить посредником для урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
- В последнее время Китай и Турция проявляют чрезмерную активность в работе над созданием переговорных площадок для решения конфликта между Россией и Украиной. В Институте изучения войны заметили, что это может свидетельствовать о том, что Россия пытается использовать эти инициативы в своих интересах.