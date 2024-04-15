Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Семенюк, зауваживши, що Україна залишається у цьому пазлі важливою ланкою. Українська держава – частина стратегічних цілей КНР.

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"Китаю важливо зберегти добросусідські, навіть важливі торгово-економічні зв'язки з Європою. Навіть у випадку того, що європейські країни можуть стати "запобіжником" проти запровадження санкцій з боку США", – наголосив Семенюк.

Тобто мовиться про те, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти КНР. Це ще більше поглибить економічну кризу в країні. Тож нині одна з цілей Китаю – відтягнути ключові країни ЄС з-під американського впливу. Це помітно, наприклад, по позиції Франції.

Візит президента цієї країни Еммануеля Макрона до Китаю у 2023-му році тривав 6 днів. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до КНР усього на 3 дні.

Китай дає сигнал, що він європейських партнерів сприймає абсолютно серйозно. Але у випадку того, якщо вони будуть проголошувати свою автономію від Сполучених Штатів Америки. Макрон це демонстрував минулого року і зараз це демонструє. Як буде це демонструвати Шольц – невідомо,

– додав Тарас Семенюк.

Політолог зауважив, що Німеччина більше залежна від США. Адже там розташовані основні американські військові бази.

Не для захисту Росії

Китай, переконаний Семенюк, не є адвокатом Росії. Йому вона потрібна лише як ресурсна база. КНР купує в Росії нафту та газ і, відповідно, продає їй товари. Наприклад, китайські автомобілі, бо у країни-агресорки закритий доступ до ринку європейських автовиробників.

"Китай не буде захищати Росію, він не буде адвокатом, тому що Китаю потрібна стабільність. Китай не готовий в повноцінно військовому плані огризатися США і всьому демократичному світу. Йому ще потрібен час для підготовки своєї армії", – наголосив політолог.

До того ж у КНР економічний спад. Звідти вийшли великі міжнародні компанії й перевели своє виробництво у В'єтнам, Індію чи Японію. У березні в Китаї відбулося три великих економічних форуми, у яких брав участь Сі Цзіньпін. Це, вважає Семенюк, сигнал того, що КНР намагається повернути міжнародні компанії, які мають відношення до США.

Так китайці розуміють, що їхня політика жорсткого тиску та контролю не спрацювала і відбилася, очевидно, негативно на економічних тенденціях. Саме тому Китай і зацікавлений у тому, аби демократичний світ був його торгово-економічним партнером. Адже це – найдорожчі ринки світу.

Він не буде захищати Росію, але він і не буде Росію здавати. Не той час, щоб зараз позбуватися Росії. Тому Китай намагається знайти таке порозуміння, щоб тотальна війна не перекреслила його стратегічні плани в укріпленні й цементуванні важливих зв'язків з окремими країнами Європейського Союзу,

– наголосив Тарас Семенюк.

Відносини Китаю та Росії