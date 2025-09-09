Действительно ли Китай имеет ключ к завершению войны: эксперт из Восточной Азии назвала главные факторы
- Китай поддерживает Россию нарративами, информационно, дипломатически и экономически, что помогает вести войну на истощение.
- Си Цзиньпин не может приказать Владимиру Путину остановить войну, поскольку Кремль умеет манипулировать интересами Китая.
- Китай имеет "красные линии" из-за угрозы санкций, но его поддержка России остается существенной.
Нельзя однозначно сказать, что ход войны России против Украины полностью зависит от Китая. Однако привлечение Пекина серьезно изменило ситуацию относительно потенциала российских оккупантов. Кремль получает определенную поддержку от КНР.
С другой стороны, Си Цзиньпин не может приказать Владимиру Путину остановить войну, потому что Кремль знает, как манипулировать Китаем. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила эксперт по вопросам Восточной Азии и старший аналитик центра "Новая Европа" Наталья Бутырская.
Смотрите также Обмануть смерть и жить до 150: как Путин, Си и миллиардеры хотят не стареть и править вечно
Как Китай может влиять на Россию?
Наталья Бутырская отметила, что Китай поддерживает Россию нарративами, информационно, на дипломатическом уровне, экономически и предоставляет товары двойного назначения. Это серьезно помогает оккупантам вести войну на истощение. Привлечение КНР в войну против Украины серьезно изменило ситуацию, учитывая потенциал российской армии.
Но благодаря угрозе санкций, вторичного давления наших западных партнеров Китай все-таки имеет эти "красные линии", осознает, что это будут серьезные последствия. Но даже на этом уровне достаточно его поддержки, чтобы Россия принимала для себя решение продолжать войну,
– сказала она.
Еще один фактор – убедительное слово Китая к России, которое подкреплено действиями. То есть угрозы, что Пекин не будет экономически поддерживать Москву тоже повлияли бы на расчеты Путина. В то же время Си Цзиньпин не может приказать России завершить войну.
У российских элит есть достаточно серьезный опыт взаимодействия с разными странами. В частности, с Китаем. Поэтому я думаю, что Россия умеет манипулировать интересами Китая, чтобы выбивать какие-то свои преференции,
– предположила эксперт по вопросам Восточной Азии.
Отношения России и Китая: последние новости
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Китай не оказывает военную помощь России. Несмотря на вероятные попытки Владимира Путина заручиться помощью Си Цзиньпина, позиция Пекина остается неизменной.
В среду, 3 сентября, на парад в Пекине приехали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Однако, по информации издания The Wall Street Journal, Китай, КНДР и Россия не станут настоящими союзниками несмотря на показательное единство.