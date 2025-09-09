С другой стороны, Си Цзиньпин не может приказать Владимиру Путину остановить войну, потому что Кремль знает, как манипулировать Китаем. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила эксперт по вопросам Восточной Азии и старший аналитик центра "Новая Европа" Наталья Бутырская.
Как Китай может влиять на Россию?
Наталья Бутырская отметила, что Китай поддерживает Россию нарративами, информационно, на дипломатическом уровне, экономически и предоставляет товары двойного назначения. Это серьезно помогает оккупантам вести войну на истощение. Привлечение КНР в войну против Украины серьезно изменило ситуацию, учитывая потенциал российской армии.
Но благодаря угрозе санкций, вторичного давления наших западных партнеров Китай все-таки имеет эти "красные линии", осознает, что это будут серьезные последствия. Но даже на этом уровне достаточно его поддержки, чтобы Россия принимала для себя решение продолжать войну,
– сказала она.
Еще один фактор – убедительное слово Китая к России, которое подкреплено действиями. То есть угрозы, что Пекин не будет экономически поддерживать Москву тоже повлияли бы на расчеты Путина. В то же время Си Цзиньпин не может приказать России завершить войну.
У российских элит есть достаточно серьезный опыт взаимодействия с разными странами. В частности, с Китаем. Поэтому я думаю, что Россия умеет манипулировать интересами Китая, чтобы выбивать какие-то свои преференции,
– предположила эксперт по вопросам Восточной Азии.
Отношения России и Китая: последние новости
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Китай не оказывает военную помощь России. Несмотря на вероятные попытки Владимира Путина заручиться помощью Си Цзиньпина, позиция Пекина остается неизменной.
В среду, 3 сентября, на парад в Пекине приехали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Однако, по информации издания The Wall Street Journal, Китай, КНДР и Россия не станут настоящими союзниками несмотря на показательное единство.