Не можна однозначно сказати, що перебіг війни Росії проти України повністю залежить від Китаю. Однак залучення Пекіна серйозно змінило ситуацію щодо потенціалу російських окупантів. Кремль отримує певну підтримку від КНР.

З іншого боку, Сі Цзіньпін не може наказати Володимиру Путіну зупинити війну, бо Кремль знає, як маніпулювати Китаєм. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучила експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня центру "Нова Європа" Наталія Бутирська.

Як Китай може впливати на Росію?

Наталія Бутирська зазначила, що Китай підтримує Росію наративами, інформаційно, на дипломатичному рівні, економічно та надає товари подвійного призначення. Це серйозно допомагає окупантам вести війну на виснаження. Залучення КНР у війну проти України серйозно змінило ситуацію з огляду на потенціал російської армії.

Але завдяки загрозі санкцій, вторинного тиску наших західних партнерів Китай все-таки має ці "червоні лінії", усвідомлює, що це будуть серйозні наслідки. Але навіть на цьому рівні достатньо його підтримки, аби Росія приймала для себе рішення продовжувати війну,

– сказала вона.

Ще один чинник – переконливе слово Китаю до Росії, яке підкріплене діями. Тобто погрози, що Пекін не буде економічно підтримувати Москву теж вплинули б на розрахунки Путіна. Водночас Сі Цзіньпін не може наказати Росії завершити війну.

У російських еліт є досить серйозний досвід взаємодії з різними країнами. Зокрема, з Китаєм. Тому я думаю, що Росія вміє маніпулювати інтересами Китаю, щоб вибивати якісь свої преференції,

– припустила експертка з питань Східної Азії.

Відносини Росії та Китаю: останні новини