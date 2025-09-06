Китай продолжает демонстрировать свои амбиции потеснить США с позиции мирового гегемона. Масштабный военный парад, который 3 сентября состоялся в Пекине и приглашение на него, в частности Владимира Путина и Ким Чен Ына, должен был также показать намерения Китая.

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил в эфире 24 Канала, как сейчас складываются отношения США и Китая. Он объяснил, какими будут их новые роли в глобальном мире, что меняется.

Как Китай усиливается экономически и военно?

Шлинчак отметил, что сейчас идет диалог по линии министерств иностранных дел США и Китая. Они готовят большую встречу между китайским лидером и Соединенными Штатами Америки, главным вопросом которой будет обход экономических санкций и решения вопроса пошлин, которые ввели США. Однако пока это не удается сделать.

"История с парадом и с приглашением гостей на него еще больше обвалит возможности к быстрому диалогу США с Китаем", – объяснил председатель правления Института мировой политики.

Обратите внимание! Во время военного парада в Пекине была впервые продемонстрирована китайская межконтинентальная баллистическая ракета DF-61, которая является обновленной версией ракеты DF-41. Она способна переносить до 8 боеголовок мощностью 250 килотонн каждая или 10 боеголовок по 150 килотонн.

Он напомнил, что в ноябре 2024 года предшественник Дональда Трампа – Джозеф Байден – встречался с Си Цзиньпином на территории США. Тогда они договорились об отсрочке прямого военного противостояния между странами и о налаживании возможности сосуществования в мире, который меняется.

Мир реально меняется, потому что он с одной стороны не является биполярным, но с другой – два гегемона выделяются на фоне остальных. Только если раньше это были Советский Союз и США, то сейчас место Советского Союза занял Китай,

– заметил он.

Если продолжать проводить параллели с сегодняшней ситуацией в мире, то можно ожидать, по словам Шлинчака, что "холодная война" между Китаем и Соединенными Штатами Америки может стать началом подготовки к более глобальному кризису.

Сейчас Китай не готов к военному противостоянию с США, но он технологически начинает шагать в направлении повышения своих, в частности, военных возможностей. Количество верфей, которые построил Китай за последние 10 лет, по его словам, на порядок больше, чем в США.

Это означает, что Китай строит корабли, вливает деньги на перевооружение армии, на новейшие технологии. И пока США занимаются неймингом (Трамп переименовал Министерство обороны и Министерство войны – 24 Канал), Китай движется абсолютно рациональным способом к тому, чтобы увеличить свои мощности,

– отметил Виктор Шлинчак.

Сейчас Китай еще не является экономикой №1 в мире. Однако, по его мнению, он имеет стратегические цели, вероятно, к 2030, 2035 или 2040 году выйти на эти показатели и стать первой мировой экономикой среди всех остальных.

