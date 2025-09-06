Китай продовжує демонструвати свої амбіції потиснути США з позиції світового гегемона. Масштабний військовий парад, який 3 вересня відбувся в Пекіні та запрошення на нього, зокрема Володимира Путіна та Кім Чен Ина, мав також показати наміри Китаю.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив в ефірі 24 Каналу, як зараз складаються відносини США та Китаю. Він пояснив, якими будуть їхні нові ролі у глобальному світі, що змінюється.

Як Китай посилюється економічно та військово?

Шлінчак зазначив, що зараз триває діалог по лінії міністерств закордонних справ США і Китаю. Вони готують велику зустріч між китайським лідером і Сполученими Штатами Америки, головним питанням якої буде обхід економічних санкцій та розв'язання питання мит, які запровадили США. Однак наразі це не вдається зробити.

"Історія з парадом і з запрошенням гостей на нього ще більше обвалить можливості до швидкого діалогу США із Китаєм", – пояснив голова правління Інституту світової політики.

Зверніть увагу! Під час військового параду в Пекіні було вперше продемонстровано китайську міжконтинентальну балістичну ракету DF-61, яка є оновленою версією ракети DF-41. Вона здатна переносити до 8 боєголовок потужністю 250 кілотонн кожна або 10 боєголовок по 150 кілотонн.

Він нагадав, що у листопаді 2024 року попередник Дональда Трампа – Джозеф Байден – зустрічався з Сі Цзіньпіном на території США. Тоді вони дійшли згоди щодо відкладення прямого військового протистояння між країнами та про налагодження можливість співіснування у світі, який змінюється.

Світ реально змінюється, тому що він з одного боку не є біполярним, але з іншого – два гегемони вирізняються на фоні решти. Тільки якщо раніше це були Радянський Союз і США, то зараз місце Радянського Союзу зайняв Китай,

– зауважив він.

Якщо продовжувати проводити паралелі з сьогоднішньою ситуацією у світі, то можна очікувати, за словами Шлінчака, що "холодна війна" між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може стати початком підготовки до глобальнішої кризи.

Зараз Китай не готовий до військового протистояння із США, але він технологічно починає крокувати у напрямку підвищення своїх, зокрема, військових спроможностей. Кількість верфей, які побудував Китай за останні 10 років, за його словами, на порядок більше, ніж є у США.

Це означає, що Китай будує кораблі, вливає гроші на переозброєння армії, на новітні технології. І поки США займаються неймінгом (Трамп перейменував Міністерство оборони та Міністерство війни – 24 Канал), Китай рухається абсолютно раціональним способом до того, щоб збільшити свої потужності,

– відзначив Віктор Шлінчак.

Наразі Китай ще не є економікою №1 у світі. Однак, на його думку, він має стратегічні цілі, імовірно, до 2030, 2035 чи 2040 року вийти на ці показники і стати першою світовою економікою серед усіх інших.

Загострення відносин між США та Китаєм: що відбувається?