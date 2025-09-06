Сі діє раціонально, поки Трамп займається неймінгом: чи готовий Китай до військових дій із США
- Китай демонструє амбіції змістити США з позиції світового гегемона, розвиваючи військові спроможності.
- Відносини між США та Китаєм загострюються через економічні санкції та митні питання, а також через зближення Китаю з Росією, що викликає занепокоєння з боку США.
Китай продовжує демонструвати свої амбіції потиснути США з позиції світового гегемона. Масштабний військовий парад, який 3 вересня відбувся в Пекіні та запрошення на нього, зокрема Володимира Путіна та Кім Чен Ина, мав також показати наміри Китаю.
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив в ефірі 24 Каналу, як зараз складаються відносини США та Китаю. Він пояснив, якими будуть їхні нові ролі у глобальному світі, що змінюється.
До теми Трубопровідна дипломатія Росії та Китаю загрожує Трампу, – Reuters
Як Китай посилюється економічно та військово?
Шлінчак зазначив, що зараз триває діалог по лінії міністерств закордонних справ США і Китаю. Вони готують велику зустріч між китайським лідером і Сполученими Штатами Америки, головним питанням якої буде обхід економічних санкцій та розв'язання питання мит, які запровадили США. Однак наразі це не вдається зробити.
"Історія з парадом і з запрошенням гостей на нього ще більше обвалить можливості до швидкого діалогу США із Китаєм", – пояснив голова правління Інституту світової політики.
Зверніть увагу! Під час військового параду в Пекіні було вперше продемонстровано китайську міжконтинентальну балістичну ракету DF-61, яка є оновленою версією ракети DF-41. Вона здатна переносити до 8 боєголовок потужністю 250 кілотонн кожна або 10 боєголовок по 150 кілотонн.
Він нагадав, що у листопаді 2024 року попередник Дональда Трампа – Джозеф Байден – зустрічався з Сі Цзіньпіном на території США. Тоді вони дійшли згоди щодо відкладення прямого військового протистояння між країнами та про налагодження можливість співіснування у світі, який змінюється.
Світ реально змінюється, тому що він з одного боку не є біполярним, але з іншого – два гегемони вирізняються на фоні решти. Тільки якщо раніше це були Радянський Союз і США, то зараз місце Радянського Союзу зайняв Китай,
– зауважив він.
Якщо продовжувати проводити паралелі з сьогоднішньою ситуацією у світі, то можна очікувати, за словами Шлінчака, що "холодна війна" між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може стати початком підготовки до глобальнішої кризи.
Зараз Китай не готовий до військового протистояння із США, але він технологічно починає крокувати у напрямку підвищення своїх, зокрема, військових спроможностей. Кількість верфей, які побудував Китай за останні 10 років, за його словами, на порядок більше, ніж є у США.
Це означає, що Китай будує кораблі, вливає гроші на переозброєння армії, на новітні технології. І поки США займаються неймінгом (Трамп перейменував Міністерство оборони та Міністерство війни – 24 Канал), Китай рухається абсолютно раціональним способом до того, щоб збільшити свої потужності,
– відзначив Віктор Шлінчак.
Наразі Китай ще не є економікою №1 у світі. Однак, на його думку, він має стратегічні цілі, імовірно, до 2030, 2035 чи 2040 року вийти на ці показники і стати першою світовою економікою серед усіх інших.
Загострення відносин між США та Китаєм: що відбувається?
- Дональд Трамп віддав наказ Пентагону "відродити" збройні сили США та посилити їхню готовність через зближення Китаю та Росії. США мають зберегти військові переваги в космосі, в небі, на морі, під водою.
- Також президент США заявив 5 вересня, що США, схоже, втратили Індію та Росію, які перейшли до "найглибшого, найпохмурішого" Китаю. Так він підписав фото лідерів Китаю, Росії та Індії на саміті ШОС, яке Трамп опублікував у власній соцмережі. Також він побажав їм "довгого та процвітаючого майбутнього разом".
- Водночас Китай розгорнув буріння нафтових і газових свердловин у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Тайваню. Це може бути ще одним кроком КНР на шляху до захоплення спірних територій та імовірним підготуванням до вторгнення на Тайвань.