В Центре противодействия дезинформации отмечают важность установления исторических фактов для построения прочных отношений Польши и Украины. Стоит учитывать и постоянные попытки российских спецслужб посеять раздор среди европейских государств.

Для развенчания дезинформации в отношениях между Украиной и Польшей необходимо прежде всего признать историческую правду. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на слова главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Как Россия раскалывала Европу раньше и продолжает делать это сегодня?

Коваленко напоминает, что в 1939 году, когда СССР оккупировал Западную Украину, советская власть уничтожила польскую администрацию, депортировала десятки тысяч поляков и начала преследовать украинскую интеллигенцию.

Тогда НКВД по приказам из Москвы намеренно сеял вражду между украинцами и поляками: создавал агентурные сети, распространял слухи и организовывал провокации "под чужим флагом".

Есть известные случаи, когда советские партизаны нападали на польские села, оставляя признаки якобы "украинского следа", или же, наоборот, инсценировали "польские карательные акции" против украинцев.

Коваленко проводит параллели с настоящим: Россия использует те же методы, чтобы расколоть европейскую поддержку Украины. Ее спецслужбы создают сети агентов в разных странах, запускают информационные кампании. Пропагандисты специально поднимают чувствительные темы, чтобы влиять на общество и заставлять политиков реагировать на нужные Кремлю настроения.

Россия является историческим врагом Украины и Польши. Как и Украина, Польша находилась под советской оккупацией, которая распространялась на политический класс в течение многих лет после Второй мировой,

– отмечает глава ЦПД.

Он подчеркивает, что до тех пор, пока будет существовать нынешний российский режим, враждебное отношение к соседним странам будет оставаться неизменным. Именно Россия должна отвечать перед украинским и польским народами за свои преступления как прошлого, так и настоящего.

Что влияет на польско-украинские отношения?