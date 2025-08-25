Кароль Нвроцкий также подчеркнул важность независимости Украины для всей Европы. Письмо с поздравлением и благодарность опубликовал президент Украины в соцсети X, передает 24 Канал.
Как Польша поздравила украинцев с Днем Независимости?
В своем обращении Кароль Навроцкий отметил, что 24 августа является символом несокрушимого мужества и решимости украинского народа, который в трудные времена защищает свою независимость от российской агрессии.
Ваша борьба – это не только защита собственных границ и права на самоопределение, но и героический вклад в защиту ценностей, которые являются фундаментом европейской цивилизации – свободы, демократии и уважения к достоинству каждого человека,
– говорится в письме.
Президент Навроцкий подчеркнул, что Польша, как ближайший сосед и союзник, поддерживает украинцев в эти сложные времена. Президент Польши также отметил, что День Независимости Украины является важным напоминанием для всех стран региона о том, что свободу нужно не только получить, но и постоянно защищать.
Поэтому в этот особый день хотим подчеркнуть, какое большое значение для нас имеет свободная и суверенная Украина – не только как сосед и союзник, а и как основа стабильности и мира в нашей части Европы,
– добавил польский лидер.
В ответ президент Украины поблагодарил польского коллегу, отметив, что Польша проявила высокий уровень солидарности в тяжелые времена для Украины. Также отметил, что украинцев и поляков всегда объединяло стремление к независимости, свободе и европейскому будущему.
Кто еще поздравил Украину с Днем Независимости?
Король Чарльз III вместе с королевой Камиллой поздравили украинцев. Они отметили свою поддержку и восхищение мужеством украинского народа.
Президент Франции Эммануэль Макрон также обратился к народу Украины. Он подчеркнул преданность и заверил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО также присоединился к поздравлениям. Марк Рютте отметил, что именно Украина больше всего заслуживает мира. Он подчеркнул, что Альянс продолжает стоять рядом с украинским народом.