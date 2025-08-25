Он написал письмо и от имени своей жены королевы Камиллы. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на X президента Украины.

Смотрите также Владимир в черном, Елена в белом: супруги Зеленские поразили образами на День Независимости

Король Чарльз III и королева Камилла поздравили Владимира Зеленского и украинский народ с Днем Независимости. Они выразили украинцам "самые теплые и искренние пожелания на следующий год".

Я продолжаю чувствовать самое большое и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наши страны смогут продолжать тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине,

– говорится в письме монарха.

Владимир Зеленский ответил Чарльзу III

Владимир Зеленский поблагодарил короля за пожелания для украинцев в День Независимости.

Добрые слова Его Величества – настоящее вдохновение для нашего народа в это трудное время войны. Мы ценим лидерство Великобритании в поддержке Украины и нашей справедливой цели – защитить свободу от тирании и обеспечить длительный мир в Украине и всей Европе,

– написал украинский лидер.

Ранее мы писали, как звезды поздравили украинцев с Днем Независимости.