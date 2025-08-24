Кто-то говорил коротко и лаконично, кто-то - пространно и философски, но все об одном: о любви к Украине, передает Show 24.

К теме Сергей Притула в День Независимости растрогал видео с новорожденным сыном

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" выбрал лаконичное, но содержательное обращение. Он напомнил, что независимая Украина – это то, что должно жить во все времена и поколения.

Я не знаю, каким будет мир через сто лет. Но в нем точно должна быть свободная, независимая Украина. С праздником! С Днем Независимости,

– написал Вакарчук.

Руслана

Победительница Евровидения-2004 отметила уникальность Украины и силу, которая заложена в каждом ее гражданине.

Сегодня я еще больше верю в мою страну. Еще больше верю в ее особенность и уникальность. Украина – непревзойденная. Это необыкновенная страна! Меня манит искать еще больше и глубже, в чем тайна такой необычайной силы Земли. Я чувствую, что в каждом из нас заложена тайна сверхчеловеческой силы,

– подчеркнула исполнительница.

Елена Тополя

Певица поделилась видео, снятом на фоне гор и продекламировала стихотворение Лины Костенко "Усе моє, все зветься Україна".

Павел Зибров

Народный артист Украины поблагодарил защитников и поздравил соотечественников с праздником, пожелав единства, благополучия и мирного неба над головой.

Сегодня мы не просто празднуем дату – мы чествуем силу, несокрушимость и любовь к родной земле. Пусть в каждой украинской семье царит мир и спокойствие, крепкое здоровье и уют, а в сердцах – вера и уверенность в победе,

– отметил Зибров.

Настя Каменских

Певица поделилась видео в вышиванке на фоне сине-желтого флага и написала лаконичное поздравление.

С Днем Независимости. Пусть свобода будет нашим ежедневным вдохновением, демократия – путеводителем, а ценности – общим достоянием. Берегите корни, потому что именно из него прорастает будущее. С праздником, Украина,

– говорится в посте артистки.

Илона Гвоздева

Танцовщица отметила, что, что гордится быть украинкой. Она убеждена, что язык, песни, традиции, вера в будущее сегодня – это внутренний компас, что помогает оставаться собой несмотря на все испытания.

Быть украинкой для меня означает – нести в мир искренность, свободолюбие и несокрушимость. Это значит поддерживать других, бороться за справедливость, ценить свободу и достоинство. Идентичность важна, потому что она делает нас уникальными. Она объединяет нас в сообщество, дает ощущение дома и силы двигаться вперед,

– написала знаменитость.

Монатик

Артист поблагодарил украинских воинов и напомнил, что независимость – это результат борьбы многих поколений.

Alyona Alyona

Реперка поблагодарила украинцев за стойкость и призвала помнить, что независимость – это общая ответственность.

Я просто хочу сказать от сердца: я люблю Украину. За людей, за их доброту и стойкость. За города и села, за наши горы, реки, степи и море. За наше гостеприимство, за традиции и праздники, за наших художников, за вкус домашних блюд, за умение смеяться, даже когда трудно и за то, как мы умеем поддержать друг друга,

– отметила она.

И добавила, что только вместе мы сможем преодолеть все и изгнать зло из нашей страны!

Григорий Решетник с женой, Маша Ефросинина, Даша Квиткова, Наталка Карпа и другие звезды тоже написали трогательные слова по случаю Дня Независимости Украины.

Украинские знаменитости поздравили с Днем Независимости / Скриншоты из инстаграм-сторис