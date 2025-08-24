Хтось говорив коротко й лаконічно, хтось — розлого й філософськи, але всі про одне: про любов до України, передає Show 24.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" обрав лаконічне, але змістовне звернення. Він нагадав, що незалежна Україна – це те, що має жити у всі часи й покоління.

Я не знаю, яким буде світ через сто років. Але в ньому точно має бути вільна, незалежна Україна. Зі святом! З Днем Незалежності,

– написав Вакарчук.

Руслана

Переможниця Євробачення-2004 наголосила на унікальності України та силі, яка закладена у кожному її громадянині.

Сьогодні я ще більше вірю у мою країну. Ще більше вірю в її особливість і унікальність. Україна – неперевершена. Це надзвичайна країна! Мене манить шукати ще більше і глибше, у чому таємниця такої надзвичайної сили Землі. Я відчуваю, що у кожному з нас закладена таємниця надлюдської сили,

– підкреслила виконавиця.

Олена Тополя

Співачка поділилася відео, зняте на тлі гір і продекламувала вірш Ліни Костенко "Усе моє, все зветься Україна".

Павло Зібров

Народний артист України подякував захисникам і привітав співвітчизників зі святом, побажавши єдності, добробуту і мирного неба над головою.

Сьогодні ми не просто святкуємо дату – ми вшановуємо силу, незламність і любов до рідної землі. Нехай у кожній українській родині панує мир і спокій, міцне здоров'я та затишок, а в серцях – віра і впевненість у перемозі,

– зазначив Зібров.

Настя Каменських

Співачка поділилася відео у вишиванці на тлі синьо-жовтого стяга і написала лаконічне привітання.

З Днем Незалежності. Нехай свобода буде нашим щоденним натхненням, демократія – дороговказом, а цінності – спільним надбанням. Бережімо коріння, бо саме з нього проростає майбутнє. Зі святом, Україно,

– йдеться в дописі артистки.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця наголосила на тому, що пишається бути українкою. Вона переконана, що мова, пісні, традиції, віра в майбутнє сьогодні – це внутрішній компас, що допомагає залишатися собою попри всі випробування.

Бути українкою для мене означає – нести у світ щирість, волелюбність і незламність. Це означає підтримувати інших, боротися за справедливість, цінувати свободу та гідність. Ідентичність важлива, бо вона робить нас унікальними. Вона об'єднує нас у спільноту, дає відчуття дому й сили рухатися вперед,

– написала знаменитість.

Монатік

Артист подякував українським воїнам і нагадав, що незалежність – це результат боротьби багатьох поколінь.

Alyona Alyona

Реперка подякувала українцям за стійкість і закликала пам'ятати, що незалежність – це спільна відповідальність.

Я просто хочу сказати від серця: я люблю Україну. За людей, за їхню доброту і стійкість. За міста й села, за наші гори, річки, степи й море. За нашу гостинність, за традиції та свята, за наших митців, за смак домашніх страв, за вміння сміятись, навіть коли важко і за те, як ми вміємо підтримати один одного,

– зазначила вона.

І додала, що тільки разом ми зможемо подолати все та вигнати зло з нашої країни!

Григорій Решетник з дружиною, Маша Єфросиніна, Даша Квіткова, Наталка Карпа та інші зірки теж написали зворушливі слова з нагоди Дня Незалежності України.

