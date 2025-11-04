Зеленский прокомментировал отношения с Обраном и ответил, ждет ли смены власти в Венгрии
- Владимир Зеленский отметил, что никто не имеет права влиять на выборы в Венгрии, но важно, чтобы Виктор Орбан поддерживал Украину или хотя бы не препятствовал ее пути в ЕС.
- Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Венгрии в условиях войны и борьбы за выживание, и что это вопрос уважения Орбана к Евросоюзу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не имеет права влиять на выбор венгров и результаты выборов в Венгрии. Однако крайне важно, что до сих пор продолжается война России против Украины.
Поэтому хотелось бы, чтобы Виктор Орбан поддерживал Украину или хотя бы не мешал нашему государству на пути в Европейский Союз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Саммите по вопросам расширения ЕС.
"Прежде всего я не считаю, что кто-то имеет право влиять на выбор и выборы в Венгрии. Это их личное право. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Я считаю, что это война за свободу страны, которая в 14 раз меньше страны-агрессора", – подчеркнул украинский лидер.
Почему важна поддержка со стороны Венгрии?
Владимир Зеленский отметил, что нужно уважать друг друга, и это не вопрос личностей. Украина переживает войну и борется за свое выживание. Поэтому нашему государству необходима поддержка Венгрии, в частности.
Мы хотим, чтобы Венгрия нас поддержала. Если не может сделать это, то пусть хотя бы не блокирует нас на нашем пути. Есть правила, мы им соответствуем. Мы хотели бы, чтобы нас уважали. Это уважение не просто к нам. Это уважение венгерского лидера к Европейскому Союзу. Венгрия – это часть ЕС,
– объяснил президент.
Отношения Украины и Венгрии: последние новости
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с Россией для урегулирования войны фактически в любой стране. По его словам, не будет проблемой, если это будет Венгрия, однако проблема в Орбане, к которому есть много вопросов. Ведь премьер-министр Венгрии ставит палки в колеса Украине.
Виктор Орбан считает ошибкой санкции США против российской нефти именно с позиции Венгрии. Поэтому политик заявлял, что планирует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом и найти какое-то решение.
Недавно Виктор Орбан назвал "единственного игрока", который может принести мир в Украину. По мнению венгерского премьера, на переговорах этого может достичь только Дональд Трамп.