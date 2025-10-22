Отопительный сезон под угрозой: экс-министр энергетики сказал, к чему готовиться
- Россия регулярно обстреливает объекты, связанные с теплоснабжением в Украине. Это может осложнить отопительный сезон.
- Экс-министр Иван Плачков сказал, какой может быть зима 2025 – 2026 годов.
Россия начала регулярно бить по объектам добычи газа в Украине. Это может создать реальные проблемы. И стоит готовиться, что ситуация с отоплением будет сложной.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, ситуация с теплоснабжением является достаточно тревожной. Россия регулярно обстреливает объекты, связанные с теплоснабжением.
К теме Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой
Какой будет зима 2025 – 2026 годов?
Как отметил Плачков, энергетики не зря оттянули начало отопительного сезона. Государство максимально готовится к различным вариантам.
Несмотря на это, нужно быть готовыми к тому, что после российских атак в городах может по несколько часов не быть тепла. Это может быть даже 1-2 суток или неделю. В таком случае должны быть готовы работники жилищно-коммунальных хозяйств.
Прежде всего это касается работников ЖКХ, которые обслуживают дома. Например, наступила зима. Пусть там будет температура -8, -10, -12. И вот происходит такая ситуация. Нужно немедленно слить воду из системы теплоснабжения домов. Важно, чтобы эта вода не замерзала. И трубы не начали трескаться,
– сказал Плачков.
Кроме того, люди сами должны максимально подготовиться к зиме. Надо позаботиться о теплых вещах, павербанки, лекарства, продукты и т.п.
Я бы посоветовал найти друзей, знакомых, родственников в селах или за городом, где есть традиционное отопление. Тогда вы сможете пересидеть этот период, пока энергетики не восстановят теплоснабжение,
– отметил Плачков.
Отопительный сезон в Украине: коротко
- Во многих городах Украины уже начался отопительный сезон для больниц, школ и других социальных учреждений. Теплоснабжение всем включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд будет 8 градусов тепла.
- Отопительный сезон на Львовщине планируют начать уже 1 ноября. Также большинство общин уже начали отопление в социальной сфере
- В Минэнерго сообщали, что с начала октября Россия по меньшей мере 6 раз ударила по объектам добычи газа. Компенсировать эти потери придется путем импорта газа.