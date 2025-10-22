Отопительный сезон под угрозой: экс-министр энергетики сказал, к чему готовиться

Россия начала регулярно бить по объектам добычи газа в Украине. Это может создать реальные проблемы. И стоит готовиться, что ситуация с отоплением будет сложной.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, ситуация с теплоснабжением является достаточно тревожной. Россия регулярно обстреливает объекты, связанные с теплоснабжением.

К теме Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой

Какой будет зима 2025 – 2026 годов?

Как отметил Плачков, энергетики не зря оттянули начало отопительного сезона. Государство максимально готовится к различным вариантам.

Несмотря на это, нужно быть готовыми к тому, что после российских атак в городах может по несколько часов не быть тепла. Это может быть даже 1-2 суток или неделю. В таком случае должны быть готовы работники жилищно-коммунальных хозяйств.

Прежде всего это касается работников ЖКХ, которые обслуживают дома. Например, наступила зима. Пусть там будет температура -8, -10, -12. И вот происходит такая ситуация. Нужно немедленно слить воду из системы теплоснабжения домов. Важно, чтобы эта вода не замерзала. И трубы не начали трескаться,

– сказал Плачков.

Кроме того, люди сами должны максимально подготовиться к зиме. Надо позаботиться о теплых вещах, павербанки, лекарства, продукты и т.п.

Я бы посоветовал найти друзей, знакомых, родственников в селах или за городом, где есть традиционное отопление. Тогда вы сможете пересидеть этот период, пока энергетики не восстановят теплоснабжение,

– отметил Плачков.

Отопительный сезон в Украине: коротко