Опалювальний сезон під загрозою: ексміністр енергетики сказав, до чого готуватися
- Росія регулярно обстрілює об'єкти, пов'язані з теплопостачанням в Україні. Це може ускладнити опалювальний сезон.
- Ексміністр Іван Плачков сказав, якою може бути зима 2025 – 2026 років.
Росія почала регулярно бити по об'єктах видобутку газу в Україні. Це може створити реальні проблеми. І варто готуватися, що ситуація з опаленням буде складною.
Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. За його словами, ситуація з теплопостачанням є досить тривожною. Росія регулярно обстрілює об'єкти, пов'язані з теплопостачанням.
Якою буде зима 2025 – 2026 років?
Як наголосив Плачков, енергетики не дарма відтягнули початок опалювального сезону. Держава максимально готується до різних варіантів.
Попри це, потрібно бути готовими до того, що після російських атак в містах може по кілька годин не бути тепла. Це може бути навіть 1-2 доби або тиждень. В такому випадку мають бути готовими працівники житлово-комунальних господарств.
Насамперед це стосується працівників ЖКГ, які обслуговують будинки. Наприклад, настала зима. Нехай там буде температура -8, -10, -12. І ось стається така ситуація. Потрібно негайно злити воду з системи теплопостачання будинків. Важливо, щоб ця вода не замерзала. І труби не почали тріскати,
– сказав Плачков.
Крім того, люди самі мають максимально підготуватися до зими. Треба потурбуватися про теплі речі, павербанки, ліки, продукти тощо.
Я би порадив знайти друзів, знайомих, родичів в селах чи за містом, де є традиційне опалення. Тоді ви зможете пересидіти цей період, поки енергетики не відновлять теплопостачання,
– зазначив Плачков.
Опалювальний сезон в Україні: коротко
- У багатьох містах України вже почався опалювальний сезон для лікарень, шкіл та інших соціальних закладів. Теплопостачання усім вмикають тоді, коли середньодобова температура упродовж 3 діб поспіль буде 8 градусів тепла.
- Опалювальний сезон на Львівщині планують розпочати вже 1 листопада. Також більшість громад вже почали опалення у соціальній сфері
- В Міненерго повідомляли, що від початку жовтня Росія щонайменше 6 разів вдарила по об'єктах видобутку газу. Компенсувати ці втрати доведеться шляхом імпорту газу.