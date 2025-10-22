Опалювальний сезон під загрозою: ексміністр енергетики сказав, до чого готуватися 

Росія почала регулярно бити по об'єктах видобутку газу в Україні. Це може створити реальні проблеми. І варто готуватися, що ситуація з опаленням буде складною.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. За його словами, ситуація з теплопостачанням є досить тривожною. Росія регулярно обстрілює об'єкти, пов'язані з теплопостачанням.

Якою буде зима 2025 – 2026 років?

Як наголосив Плачков, енергетики не дарма відтягнули початок опалювального сезону. Держава максимально готується до різних варіантів.

Попри це, потрібно бути готовими до того, що після російських атак в містах може по кілька годин не бути тепла. Це може бути навіть 1-2 доби або тиждень. В такому випадку мають бути готовими працівники житлово-комунальних господарств.

Насамперед це стосується працівників ЖКГ, які обслуговують будинки. Наприклад, настала зима. Нехай там буде температура -8, -10, -12. І ось стається така ситуація. Потрібно негайно злити воду з системи теплопостачання будинків. Важливо, щоб ця вода не замерзала. І труби не почали тріскати,

– сказав Плачков.

Крім того, люди самі мають максимально підготуватися до зими. Треба потурбуватися про теплі речі, павербанки, ліки, продукти тощо.

Я би порадив знайти друзів, знайомих, родичів в селах чи за містом, де є традиційне опалення. Тоді ви зможете пересидіти цей період, поки енергетики не відновлять теплопостачання,

– зазначив Плачков.

Опалювальний сезон в Україні: коротко