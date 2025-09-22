Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, который позволит отправлять ВСУ за границу. Он определен как неотложный.

Рада получила проект закона 22 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Какой закон Зеленский передал в Раду?

Верховная Рада получила проект Закона об одобрении Указа Президента Украины "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства".

Его рассмотрит комитет Верховной рады. Соответствующий закон он получил 22 сентября.

В пояснительной записке к документу указано, что речь идет об отправке украинских военных на обучение в Турцию и Великобританию.

В проекте закона предлагается отправить в Турцию корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" с экипажем до 106 военных. В то же время в Великобританию отправят корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" с экипажами 39 человек на каждом.

Указано также, что отправка подразделений за границу будет стоить 135 миллионов гривен.

