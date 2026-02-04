В Украине ввели 90 дней оплачиваемого отпуска для военных: кто имеет на него право
- Военным, освобожденным из плена, в Украине предоставляется 90 дней оплачиваемого отпуска независимо от их дальнейшей службы.
- Этот отпуск направлен на физическое и психологическое восстановление, и не ограничивает возможность увольнения с военной службы.
С 3 февраля в Украине вступили в силу законодательные изменения, которые гарантируют военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней. Он предоставляется независимо от решения о дальнейшем прохождении военной службы.
Об этом говорится в тексте соответствующего закона на портале Верховной Рады.
Что известно о 90 днях отпуска для военнослужащих?
Согласно документу, военные, вернувшиеся из плена, могут по собственному желанию воспользоваться дополнительным отпуском с сохранением денежного обеспечения сроком 90 календарных дней.
Отпуск предоставляется одним непрерывным периодом и не может быть разделен на части. При этом право на него не зависит от того, планирует ли военнослужащий продолжать службу, или намерен уволиться после ее завершения или во время пребывания в отпуске.
В законе отдельно отмечается, что указанная гарантия не ограничивает возможность увольнения с военной службы в соответствии с действующим законодательством. Законодательные изменения направлены на урегулирование правового статуса военнослужащих, переживших плен, а также на обеспечение им условий для физического и психологического восстановления после возвращения.
Законодательные изменения имеют целью урегулировать правовой статус военнослужащих, которые находились в плену, и гарантировать им безусловное право на физическое и психологическое восстановление после возвращения. Документ также закрепляет за такими военными возможность увольнения из рядов ВСУ в соответствии с действующим законодательством без ограничений, связанных с предоставлением дополнительного отпуска.
Что еще надо знать о мобилизации военнообязанных в Украине?
Мужчины 50+ могут быть мобилизованы на общих основаниях, если их признают годными к службе по состоянию здоровья и наличием необходимой военно-учетной специальности. Обычно, мужчин этой возрастной категории направляют в подразделения тылового обеспечения.
Военнообязанные должны сообщать об изменении личных данных и места жительства в течение 7 дней. Невыполнение этих требований может иметь правовые последствия согласно закону.
Интересно, что в Минобороны объяснили, что мобилизация в Украине является законной и необходимой для поддержания боеспособности и замены истощенных бойцов. Мобилизация регулируется Конституцией, законами Украины и указами Президента.