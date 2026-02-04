В Украине ввели 90 дней оплачиваемого отпуска для военных: кто имеет на него право

С 3 февраля в Украине вступили в силу законодательные изменения, которые гарантируют военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней. Он предоставляется независимо от решения о дальнейшем прохождении военной службы.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона на портале Верховной Рады.

Что известно о 90 днях отпуска для военнослужащих?

Согласно документу, военные, вернувшиеся из плена, могут по собственному желанию воспользоваться дополнительным отпуском с сохранением денежного обеспечения сроком 90 календарных дней.

Отпуск предоставляется одним непрерывным периодом и не может быть разделен на части. При этом право на него не зависит от того, планирует ли военнослужащий продолжать службу, или намерен уволиться после ее завершения или во время пребывания в отпуске.

В законе отдельно отмечается, что указанная гарантия не ограничивает возможность увольнения с военной службы в соответствии с действующим законодательством. Законодательные изменения направлены на урегулирование правового статуса военнослужащих, переживших плен, а также на обеспечение им условий для физического и психологического восстановления после возвращения.

