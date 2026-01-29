Полное объяснение опубликовала пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.
Какие данные обязательно нужно обновлять?
В соответствии с Правилами ведения воинского учета, утвержденных постановлением Кабмина №1487, в случае изменения места жительства военнообязанные в течение 7 календарных дней с момента прибытия должны явиться в районный/городской ТЦК и СП для постановки на учет по новому адресу.
С собой необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины;
- военно-учетный документ.
Также в течение семи дней нужно сообщать об изменении персональных данных, в частности адреса проживания, номера телефона или электронной почты.
Это можно сделать через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста или лично в соответствующем ТЦК и СП.
Важно! Невыполнение этих требований считается нарушением правил воинского учета и может иметь правовые последствия, предусмотренные законом.
Кто может стать на воинский учет онлайн?
Онлайн-процедура доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Лица, сняты с учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.
Чтобы стать на учет в Резерв+, необходимо установить или обновить приложение, авторизоваться, выбрать функцию "Стать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса.
После этого в приложении появится Резерв ID со статусом "На учете" – для граждан 17 – 24 лет или "Военнообязанный" – для мужчин 25 – 59 лет.