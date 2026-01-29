Полное объяснение опубликовала пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.

Какие данные обязательно нужно обновлять?

В соответствии с Правилами ведения воинского учета, утвержденных постановлением Кабмина №1487, в случае изменения места жительства военнообязанные в течение 7 календарных дней с момента прибытия должны явиться в районный/городской ТЦК и СП для постановки на учет по новому адресу.

С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ.

Также в течение семи дней нужно сообщать об изменении персональных данных, в частности адреса проживания, номера телефона или электронной почты.

Это можно сделать через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста или лично в соответствующем ТЦК и СП.

Важно! Невыполнение этих требований считается нарушением правил воинского учета и может иметь правовые последствия, предусмотренные законом.

Кто может стать на воинский учет онлайн?