Повне пояснення опублікувала пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.
Які дані обов'язково потрібно оновлювати?
Відповідно до Правил ведення військового обліку, затверджених постановою Кабміну №1487, у разі зміни місця проживання військовозобов'язані протягом 7 календарних днів з моменту прибуття повинні з'явитися до районного/міського ТЦК та СП для постановки на облік за новою адресою.
Із собою необхідно мати:
- паспорт громадянина України;
- військово-обліковий документ.
Також упродовж семи днів потрібно повідомляти про зміну персональних даних, зокрема адреси проживання, номера телефону або електронної пошти.
Це можна зробити через електронний кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста або особисто у відповідному ТЦК та СП.
Важливо! Невиконання цих вимог вважається порушенням правил військового обліку та може мати правові наслідки, передбачені законом.
Хто може стати на військовий облік онлайн?
Онлайн-процедура доступна лише для тих, хто стає на облік уперше. Особи, зняті з обліку, а також жінки мають звертатися до ТЦК та СП особисто.
Щоб стати на облік у Резерв+, необхідно встановити або оновити застосунок, авторизуватися, обрати функцію "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після цього у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "На обліку" – для громадян 17 – 24 років або "Військовозобов'язаний" – для чоловіків 25 – 59 років.