Повне пояснення опублікувала пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Які дані обов'язково потрібно оновлювати?

Відповідно до Правил ведення військового обліку, затверджених постановою Кабміну №1487, у разі зміни місця проживання військовозобов'язані протягом 7 календарних днів з моменту прибуття повинні з'явитися до районного/міського ТЦК та СП для постановки на облік за новою адресою.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ.

Також упродовж семи днів потрібно повідомляти про зміну персональних даних, зокрема адреси проживання, номера телефону або електронної пошти.

Це можна зробити через електронний кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста або особисто у відповідному ТЦК та СП.

Важливо! Невиконання цих вимог вважається порушенням правил військового обліку та може мати правові наслідки, передбачені законом.

Хто може стати на військовий облік онлайн?