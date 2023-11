За расследование отравления жены Буданова взялись Bellingcat: контактируют ли они с ГУР

Об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Женщина в больнице, также госпитализировали нескольких сотрудников ГУР.

Сейчас расследование инцидента ведет подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины. Затем к расследованию отравления супруги Буданова могут привлечь другие правоохранительные органы.

Отравление Марианны Будановой изучит Bellingcat

Эти журналисты-расследователи попытаются установить обстоятельства отравления супруги руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщил Христо Грозев.

Bellingcat будет работать совместно с командой интернет-издания The Insider.

The Insider специализируется на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей и фактчекинге. Его основал российский журналист Роман Доброхотов, но оно зарегистрировано в Латвии. В 2021 году издание признали в России "иноагентом", а в 2022-м – запретили вместе с Bellingcat как угрожавшие безопасности. Граждан России, помогающих Bellingcat или The Insider, могут привлечь к уголовной ответственности. The Insider и Bellingcat проводят многие совместные расследования.

Я и команда TheIns реально проводим свое расследование, но пока нет формального общения с ГУР,

– сказал Грозев.

Кто такие Bellingcat

На их На их сайте говорится, что это "независимый международный коллектив исследователей, следователей и гражданских журналистов, использующих открытые источники и социальные сети для расследования различных тем – от мексиканских наркобаронов и преступлений против человечества до отслеживания использования химического оружия и конфликтов по всему миру". Сейчас там можно увидеть ряд расследований, касающихся войны в Украине, например, развенчивания российских фейков о Буче, выяснение, какими судами Россия вывозит из Украины зерно и кто наводит ракеты оккупантов.

