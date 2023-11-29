Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отметив, что речь идет о времени, маршрутах, передвижениях и местах пребывания. Отметим, что об отравлении Будановой стало известно 28 ноября.

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"Именно в это время они наиболее уязвимы, и их можно обнаружить внешним контрнаблюдением. Если они уже проверили, собрали информацию, дальше они "ложатся на дно", чтобы уже готовить покушение. И ты никогда не узнаешь, когда и в какое время или в какой способ будет это реализовано", – сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Безопасность сотрудников спецслужб – это взаимодействие разведывательных структур Украины. Любая информация, которая стала известна о подготовке покушения или террористического акта, сразу передается в Службу безопасности. Дальше её прорабатывают.

Если, например, этот первый круг не сработал, тогда привлечен второй круг – это, непосредственно, уже собственная безопасность,

– подчеркнул Кондратюк.

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Отсутствие доступа России

Главное управление разведки, возможно, было наименее уязвимой структурой от проникновения российских спецслужб. Это удалось сделать с 2014 года. Все благодаря, в частности, фильтрациям и помощи западных партнеров.

"ГУР оставалось наиболее закрытой спецслужбой для России. И тем ударам или тем мерам, которые сейчас принимаются, Россия не может противодействовать. Потому что она не имеет туда доступа", – отметил бывший начальник ГУР МО.

Большое количество российских агентов, созданных во время пророссийского политического руководства Украины, с начала военных действий было напугано реакцией украинцев. А также тем, что происходит. Именно поэтому эти люди прекратили связи со страной-агрессором. Однако прошло время и некоторых людей начали шантажировать. Мол, их могут разоблачить.

Россияне активно пытаются вернуть влияние на вышедшую из-под контроля агентуру,

– подчеркнул Валерий Кондратюк.

К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о том, что страна-агрессор активизировала шпионов, которые "спят". Все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Создать новую агентуру – достаточно сложно. Ведь некоторые возможности российских спецслужб уничтожили, когда убрали пророссийские партии. Также в Украине уменьшили влияние УПЦ МП.

"Был филиал, по сути – филиал ФСБ. Через который происходило влияние на сознание наших граждан и где предоставлялись аргументы "в пользу" войны России против Украины", – сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Однако сейчас "проснувшиеся" российские агенты будут пытаться восстановить контроль. Они будут стараться делать новые информационные вбросы насчёт конфликтов среди военных и политиков, а также – террор среди военно-политического руководства государства.

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