Западные СМИ писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия якобы активизировала шпионов в СБУ, но он объяснил, что имел в виду, что СБУ работает по шпионам в Украине. В то же время это прокомментировали в пресс-службе СБУ. 24 Канал.

Смотрите также СБУ ликвидировала беглого в Россию топпредателя из Харьковщины.

СБУ искореняет российские агентурные сети

Одним из ключевых направлений деятельности СБУ есть противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине. Там отметили, что постоянно фиксируют подобные попытки и противодействуют им.

В течение 2022 – 2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб.

Среди уличенных в том числе – народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, эксочельщик Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.

Такие результаты, в частности, стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.

– отметили в пресс-службе.

Благодаря действиям работников Службы безопасности Украины, любые попытки российских агентов ФСБ и игру использовать свой агентурный потенциал в условиях войны нейтрализуются.

Там также подчеркнули, что информация о предателях в рядах спецслужбы не соответствует действительности и является неправильной интерпретацией слов главы СНБО.

Интервью Данилова для The Times