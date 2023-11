За розслідування отруєння дружини Буданова взялися Bellingcat: чи контактують вони з ГУР

Про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада. Жінка в лікарні, також ушпиталили кількох співробітників ГУР.

Наразі розслідування інциденту веде підрозділ власної безпеки ГУР МО України. Потім до розслідування отруєння дружини Буданова можуть залучити інші правоохоронні органи.

Отруєння Маріанни Буданової вивчить Bellingcat

Ці журналісти-розслідувачі спробують встановити обставини отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомив Христо Грозєв.

Bellingcat буде працювати спільно з командою інтернет-видання The Insider.

The Insider спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і фактчекінгу. Його заснував російський журналіст Роман Доброхотов, та воно зареєстроване в Латвії. 2021 року видання визнали в Росії "іноагентом", а 2022-го – заборонили разом з Bellingcat як такі, що загрожували безпеці. Громадян Росії, які допомагають Bellingcat або The Insider, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. The Insider і Bellingcat проводять багато спільних розслідувань.

Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР,

– сказав Грозєв.

Хто такі Bellingcat

На їхньому На їхньому сайті ідеться, що це "незалежний міжнародний колектив дослідників, слідчих і громадянських журналістів, які використовують відкриті джерела та соціальні мережі для розслідування різноманітних тем – від мексиканських наркобаронів і злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі". Зараз там можна побачити низку розслідувань, які стосуються війни в Україні, наприклад, розвінчування російських фейків про Бучу, з'ясування, якими суднами Росія вивозить із України зерно та хто наводить ракети окупантів.

