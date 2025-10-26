Автоматическое продление отсрочки: кто получит её без подачи заявления

С 1 ноября 2025 года все отсрочки от мобилизации с постоянными основаниями будут продлеваться автоматически. Для этого достаточно получить уведомление в Резерв+ и обновить документ в приложении.

Подробнее о видах отсрочек, которые будут продлены автоматически, рассказывает 24 Канал. Смотрите также Мобилизация женщин в Украине: на каких должностях можно служить в ВСУ Какие отсрочки продлят автоматически? С 1 ноября автоматически будут продлеваться отсрочки от мобилизации. Система проверит необходимые данные и продолжит отсрочку без дополнительных действий. Автопродление распространяется на следующие категории: Людей с инвалидностью и тех, кто временно непригоден к службе,

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены),

Родителей трех и более детей до 18 лет,

Родителей детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с I или II группами инвалидности,

Лиц, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,

Студентов дневной или дуальной формы, докторантов и интернов. Научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки,

Людей, чей муж или жена служит в армии, а они воспитывают ребенка до 18 лет,

Лиц, незаконно лишенных свободы из-за агрессии России, и военных, освобожденных из плена. Если система не сможет подтвердить основание, например из-за расторжения брака или отсутствия данных в госреестрах, отсрочка не будет продлена. Что еще изменится с ноября 2025 года? С 1 ноября документы для отсрочки от мобилизации надо будет подавать через ЦПАУ, а не в ТЦК. Офлайн обращение нужно только тем, чья категория еще не цифровизирована или имеет только бумажные подтверждения.

В приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек. Минобороны призывает желающих протестировать обновления, которые упрощают получение отсрочки.