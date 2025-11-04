В Раде определили, кто из контрактников сможет получить отсрочку от мобилизации на год

В Украине до 3 февраля 2026 года продлен срок действия военного положения. Для повышения эффективности проведения рекрутинговых мероприятий в Силы обороны в Минобороны будут разрабатывать новые типы контрактов для военнослужащих. Кроме того, отныне определенная категория контрактников сможет получить 12-месячную отсрочку.

Соответствующий законопроект приняли за основу в Верховной Раде во вторник, 4 ноября, передает 24 Канал.

Смотрите также "Ключевой запрос военных": новые контракты для ВСУ будут с четкими сроками службы

Кто сможет получить отсрочку от службы?

Новый законопроект предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации.

Необходимым условием для этого является то, что военнослужащие уже отслужили по контракту не менее года во время военного положения.

Последние новости о контрактной форме службы в Украине