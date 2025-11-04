Укр Рус
4 листопада, 15:29
У Раді визначили, хто з контрактників зможе отримати відстрочку від мобілізації на рік

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Верховній Раді прийняли законопроєкт, що дозволяє чоловікам відстрочку від служби.
  • Для цього передбачені чіткі умови.

В Україні до 3 лютого 2026 року продовжено термін дії воєнного стану. Для підвищення ефективності проведення рекрутингових заходів до Сил оборони у Міноборони розроблятимуть нові типи контрактів для військовослужбовців. Крім того, віднині певна категорія контрактників зможе отримати 12-місячну відстрочку.

Відповідний законопроєкт прийняли за основу у Верховній Раді у вівторок, 4 листопада, передає 24 Канал.

Хто зможе отримати відстрочку від служби?

Новий законопроєкт передбачає, що чоловіки віком від 18 до 25 років матимуть право на 12-місячну відстрочку від мобілізації.

Необхідною умовою для цього є те, що військовослужбовці вже відслужили за контрактом щонайменше рік під час воєнного стану.

Останні новини про контрактну форму служби в Україні

  • Міністерство оборони України готує нову систему контрактів для військових – із фіксованими термінами служби від 1 до 5 років, розширеними соціальними гарантіями та можливістю обирати місце служби. 

  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що головна мета таких кроків – створення справедливих умов, які мотивуватимуть досвідчених воїнів залишатися в армії. Для цього держава забезпечить необхідне фінансування нової системи. 

  • До того ж нещодавно Кабмін розширив можливості програми "Контракт 18 – 24", за яким нині молоді люди зможуть самостійно обирати будь-яку бойову бригаду для служби. Більше про умови служби за цією програмою, а також про передбачені виплати й пільги – читайте у матеріалі 24 Каналу.