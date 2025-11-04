У Раді визначили, хто з контрактників зможе отримати відстрочку від мобілізації на рік
- У Верховній Раді прийняли законопроєкт, що дозволяє чоловікам відстрочку від служби.
- Для цього передбачені чіткі умови.
В Україні до 3 лютого 2026 року продовжено термін дії воєнного стану. Для підвищення ефективності проведення рекрутингових заходів до Сил оборони у Міноборони розроблятимуть нові типи контрактів для військовослужбовців. Крім того, віднині певна категорія контрактників зможе отримати 12-місячну відстрочку.
Відповідний законопроєкт прийняли за основу у Верховній Раді у вівторок, 4 листопада, передає 24 Канал.
Хто зможе отримати відстрочку від служби?
Новий законопроєкт передбачає, що чоловіки віком від 18 до 25 років матимуть право на 12-місячну відстрочку від мобілізації.
Необхідною умовою для цього є те, що військовослужбовці вже відслужили за контрактом щонайменше рік під час воєнного стану.
Останні новини про контрактну форму служби в Україні
Міністерство оборони України готує нову систему контрактів для військових – із фіксованими термінами служби від 1 до 5 років, розширеними соціальними гарантіями та можливістю обирати місце служби.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що головна мета таких кроків – створення справедливих умов, які мотивуватимуть досвідчених воїнів залишатися в армії. Для цього держава забезпечить необхідне фінансування нової системи.
До того ж нещодавно Кабмін розширив можливості програми "Контракт 18 – 24", за яким нині молоді люди зможуть самостійно обирати будь-яку бойову бригаду для служби. Більше про умови служби за цією програмою, а також про передбачені виплати й пільги – читайте у матеріалі 24 Каналу.