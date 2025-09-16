Укр Рус
16 сентября, 19:45
Отсканировал чужие документы и внес свои данные: на Прикарпатье мужчина хотел избежать мобилизации

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Житель Ивано-Франковской области подделал документ об отсрочке от призыва, заменив данные на свои, чтобы избежать мобилизации.
  • Суд присудил ему штраф в размере за использование фальшивого документа.

На Ивано-Франковщине местный житель нашел документ об отсрочке и переделал его под себя. Суд вынес мужчине приговор за фальшивые документы и попытку уклонения от военной службы.

Об этом стало известно из приговора Коломыйского городского районного суда, передает 24 Канал.

Что известно о поддельных документах на отсрочку?

В промежутке между апрелем и августом 2025 года местный житель случайно нашел на железнодорожном вокзале в Коломые распечатанный документ, удостоверяющий отсрочку от призыва для другого лица.

Мужчина решил воспользоваться находкой с корыстной целью. Сообщается, что он отсканировал документ, заменил данные на собственные и изготовил фальшивую копию отсрочки от мобилизации.

Во время проверки документов на улице Попадюка в Коломые мужчина показал поддельный документ правоохранителям, пытаясь убедить их в его подлинности. Однако полиция быстро обнаружила фальсификацию.

По решению суда, нарушитель получил штраф в размере 17 тысяч гривен за незаконное использование поддельного документа.

