На Ивано-Франковщине местный житель нашел документ об отсрочке и переделал его под себя. Суд вынес мужчине приговор за фальшивые документы и попытку уклонения от военной службы.

Об этом стало известно из приговора Коломыйского городского районного суда, передает 24 Канал.

Что известно о поддельных документах на отсрочку?

В промежутке между апрелем и августом 2025 года местный житель случайно нашел на железнодорожном вокзале в Коломые распечатанный документ, удостоверяющий отсрочку от призыва для другого лица.

Мужчина решил воспользоваться находкой с корыстной целью. Сообщается, что он отсканировал документ, заменил данные на собственные и изготовил фальшивую копию отсрочки от мобилизации.

Во время проверки документов на улице Попадюка в Коломые мужчина показал поддельный документ правоохранителям, пытаясь убедить их в его подлинности. Однако полиция быстро обнаружила фальсификацию.

По решению суда, нарушитель получил штраф в размере 17 тысяч гривен за незаконное использование поддельного документа.

