Отсканировал чужие документы и внес свои данные: на Прикарпатье мужчина хотел избежать мобилизации
- Житель Ивано-Франковской области подделал документ об отсрочке от призыва, заменив данные на свои, чтобы избежать мобилизации.
- Суд присудил ему штраф в размере за использование фальшивого документа.
На Ивано-Франковщине местный житель нашел документ об отсрочке и переделал его под себя. Суд вынес мужчине приговор за фальшивые документы и попытку уклонения от военной службы.
Об этом стало известно из приговора Коломыйского городского районного суда, передает 24 Канал.
Что известно о поддельных документах на отсрочку?
В промежутке между апрелем и августом 2025 года местный житель случайно нашел на железнодорожном вокзале в Коломые распечатанный документ, удостоверяющий отсрочку от призыва для другого лица.
Мужчина решил воспользоваться находкой с корыстной целью. Сообщается, что он отсканировал документ, заменил данные на собственные и изготовил фальшивую копию отсрочки от мобилизации.
Во время проверки документов на улице Попадюка в Коломые мужчина показал поддельный документ правоохранителям, пытаясь убедить их в его подлинности. Однако полиция быстро обнаружила фальсификацию.
По решению суда, нарушитель получил штраф в размере 17 тысяч гривен за незаконное использование поддельного документа.
Другие случаи с фальшивыми документами
В июле 2025 года правоохранители раскрыли схему изготовления фальшивых заключений медико-социальной экспертной комиссии, которые использовали для уклонения от мобилизации. Стоимость таких "услуг" стартовала от 2000 долларов.
19 августа также разоблачили должностных лиц Центральной МСЭК, которые организовали схему выдачи фиктивных справок об инвалидности. В группу входили экс-глава комиссии, адвокат, врач, семейный врач и четыре члена МСЭК, которые обеспечивали изготовление и регистрацию поддельных документов.
В Одессе мужчина пытался избежать призыва, предоставив фальшивое удостоверение работника СБУ, заказанное через Telegram.