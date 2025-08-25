Мужчина пытался "напугать" ВЛК фейковым удостоверением. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Что известно о махинациях с документами для ВВК в Одессе?
Злоумышленник пытался ввести в заблуждение комиссию с помощью поддельного удостоверения сотрудника СБУ. По мошенническому плану, его должны были внести в специальный учет военнообязанных работников спецслужб "Оберег".
Мужчина заказал подделку в Телеграмме, заплатив за это 5 тысяч гривен. 25 мая 2025 года он отправился на прохождение комиссии с поддельными документами. Но в тот день ВЛК уже не работала, поэтому мужчине не удалось быстро провернуть аферу. На следующий день подделку заметили, а мужчину задержали.
Эксперты СБУ проверили документ и подтвердили, что он фальшивый, ведь не соответствует официально установленным образцам бланков. На суде одессит признал свою вину. Его не посадили, а дали испытательный срок – он должен регулярно появляться в пробацию и сообщать об изменении места жительства или работы.
Другие случаи разоблачения подобных мошеннических схем
Правоохранители продолжают проводить расследования и обыски с целью разоблачения уклонистов. К самым распространенным методам относятся попытки получить фиктивные медицинские справки о болезнях, или якобы уход за родственниками с инвалидностью. Иногда злоумышленники даже наносят себе телесные повреждения, чтобы избежать военной службы.
Сотрудника СБУ разоблачили на получении взятки в размере 300 тысяч долларов. Такую сумму он требовал от организатора схемы, что обеспечивала незаконный выезд за границу мужчин призывного возраста. Правоохранители уже сообщили ему о подозрении.
Боевой медик Карина Ярош считает, что мужчины, которые уклоняются от службы, должны отвечать за свой выбор, хотя она не осуждает их лично.