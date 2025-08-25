Мужчина пытался "напугать" ВЛК фейковым удостоверением. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Что известно о махинациях с документами для ВВК в Одессе?

Злоумышленник пытался ввести в заблуждение комиссию с помощью поддельного удостоверения сотрудника СБУ. По мошенническому плану, его должны были внести в специальный учет военнообязанных работников спецслужб "Оберег".

Мужчина заказал подделку в Телеграмме, заплатив за это 5 тысяч гривен. 25 мая 2025 года он отправился на прохождение комиссии с поддельными документами. Но в тот день ВЛК уже не работала, поэтому мужчине не удалось быстро провернуть аферу. На следующий день подделку заметили, а мужчину задержали.

Эксперты СБУ проверили документ и подтвердили, что он фальшивый, ведь не соответствует официально установленным образцам бланков. На суде одессит признал свою вину. Его не посадили, а дали испытательный срок – он должен регулярно появляться в пробацию и сообщать об изменении места жительства или работы.

