Чоловік намагався "налякати" ВЛК фейковим посвідченням. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Що відомо про махінації з документами для ВЛК в Одесі?

Зловмисник намагався ввести в оману комісію за допомогою підробленого посвідчення співробітника СБУ. За шахрайським планом, його мали внести до спеціального обліку військовозобов'язаних працівників спецслужб "Оберіг".

Чоловік замовив підробку в Телеграмі, заплативши за це 5 тисяч гривень. 25 травня 2025 року він відправився на проходження комісії з підробленими документами. Але того дня ВЛК вже не працювала, тому чоловікові не вдалося швидко провернути аферу. На наступний день підробку помітили, а чоловіка затримали.

Експерти СБУ перевірили документ і підтвердили, що він фальшивий, адже не відповідає офіційно встановленим зразкам бланків. На суді одесит визнав свою провину. Його не посадили, а дали випробувальний термін – він має регулярно з'являтися до пробації й повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Інші випадки викриття подібних шахрайських схем