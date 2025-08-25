Чоловік намагався "налякати" ВЛК фейковим посвідченням. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Що відомо про махінації з документами для ВЛК в Одесі?
Зловмисник намагався ввести в оману комісію за допомогою підробленого посвідчення співробітника СБУ. За шахрайським планом, його мали внести до спеціального обліку військовозобов'язаних працівників спецслужб "Оберіг".
Чоловік замовив підробку в Телеграмі, заплативши за це 5 тисяч гривень. 25 травня 2025 року він відправився на проходження комісії з підробленими документами. Але того дня ВЛК вже не працювала, тому чоловікові не вдалося швидко провернути аферу. На наступний день підробку помітили, а чоловіка затримали.
Експерти СБУ перевірили документ і підтвердили, що він фальшивий, адже не відповідає офіційно встановленим зразкам бланків. На суді одесит визнав свою провину. Його не посадили, а дали випробувальний термін – він має регулярно з'являтися до пробації й повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Інші випадки викриття подібних шахрайських схем
Правоохоронці продовжують проводити розслідування й обшуки з метою викриття ухилянтів. До найпоширеніших методів належать спроби отримати фіктивні медичні довідки про хвороби, або нібито догляд за родичами з інвалідністю. Іноді зловмисники навіть завдають собі тілесних ушкоджень, щоб уникнути військової служби.
Співробітника СБУ викрили на отриманні хабаря у розмірі 300 тисяч доларів. Таку суму він вимагав від організатора схеми, що забезпечувала незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру.
Бойова медикиня Карина Ярош вважає, що чоловіки, які ухиляються від служби, мають відповідати за свій вибір, хоча вона не засуджує їх особисто.