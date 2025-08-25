Чоловік намагався "налякати" ВЛК фейковим посвідченням. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Що відомо про махінації з документами для ВЛК в Одесі?

Зловмисник намагався ввести в оману комісію за допомогою підробленого посвідчення співробітника СБУ. За шахрайським планом, його мали внести до спеціального обліку військовозобов'язаних працівників спецслужб "Оберіг".

Чоловік замовив підробку в Телеграмі, заплативши за це 5 тисяч гривень. 25 травня 2025 року він відправився на проходження комісії з підробленими документами. Але того дня ВЛК вже не працювала, тому чоловікові не вдалося швидко провернути аферу. На наступний день підробку помітили, а чоловіка затримали.

Експерти СБУ перевірили документ і підтвердили, що він фальшивий, адже не відповідає офіційно встановленим зразкам бланків. На суді одесит визнав свою провину. Його не посадили, а дали випробувальний термін – він має регулярно з'являтися до пробації й повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Інші випадки викриття подібних шахрайських схем

  • Правоохоронці продовжують проводити розслідування й обшуки з метою викриття ухилянтів. До найпоширеніших методів належать спроби отримати фіктивні медичні довідки про хвороби, або нібито догляд за родичами з інвалідністю. Іноді зловмисники навіть завдають собі тілесних ушкоджень, щоб уникнути військової служби.

  • Співробітника СБУ викрили на отриманні хабаря у розмірі 300 тисяч доларів. Таку суму він вимагав від організатора схеми, що забезпечувала незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру.

  • Бойова медикиня Карина Ярош вважає, що чоловіки, які ухиляються від служби, мають відповідати за свій вибір, хоча вона не засуджує їх особисто.