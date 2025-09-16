На Івано-Франківщині місцевий житель знайшов документ про відстрочку та переробив його під себе. Суд виніс чоловіку вирок за фальшиві документа та спробу ухилу від військової служби.

Про таке стало відомо з вироку Коломийського міського районного суду, передає 24 Канал.

Що відомо про підроблені документи на відстрочку?

У проміжку між квітнем і серпнем 2025 року місцевий житель випадково знайшов на залізничному вокзалі в Коломиї роздрукований документ, що засвідчував відстрочку від призову для іншої особи.

Чоловік вирішив скористатися знахідкою з корисливою метою. Повідомляється, що він відсканував документ, замінив дані на власні та виготовив фальшиву копію відстрочки від мобілізації.

Під час перевірки документів на вулиці Попадюка в Коломиї чоловік показав підроблений документ правоохоронцям, намагаючись переконати їх у його справжності. Однак поліція швидко виявила фальсифікацію.

За рішенням суду, порушник отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень за незаконне використання підробленого документа.

Інші випадки з фальшивими документами