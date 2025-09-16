Відсканував чужі документи та вніс свої дані: на Прикарпатті чоловік хотів уникнути мобілізації
- Житель Івано-Франківщини підробив документ про відстрочку від призову, замінивши дані на свої, щоб уникнути мобілізації.
- Суд присудив йому штраф у розмірі за використання фальшивого документа.
На Івано-Франківщині місцевий житель знайшов документ про відстрочку та переробив його під себе. Суд виніс чоловіку вирок за фальшиві документа та спробу ухилу від військової служби.
Про таке стало відомо з вироку Коломийського міського районного суду, передає 24 Канал.
Що відомо про підроблені документи на відстрочку?
У проміжку між квітнем і серпнем 2025 року місцевий житель випадково знайшов на залізничному вокзалі в Коломиї роздрукований документ, що засвідчував відстрочку від призову для іншої особи.
Чоловік вирішив скористатися знахідкою з корисливою метою. Повідомляється, що він відсканував документ, замінив дані на власні та виготовив фальшиву копію відстрочки від мобілізації.
Під час перевірки документів на вулиці Попадюка в Коломиї чоловік показав підроблений документ правоохоронцям, намагаючись переконати їх у його справжності. Однак поліція швидко виявила фальсифікацію.
За рішенням суду, порушник отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень за незаконне використання підробленого документа.
Інші випадки з фальшивими документами
У липні 2025 року правоохоронці розкрили схему виготовлення фальшивих висновків медико-соціальної експертної комісії, які використовували для ухилення від мобілізації. Вартість таких "послуг" стартувала від 2000 доларів.
19 серпня також викрили посадовців Центральної МСЕК, які організували схему видачі фіктивних довідок про інвалідність. До групи входили ексголова комісії, адвокат, лікарка, сімейний лікар і чотири члени МСЕК, які забезпечували виготовлення та реєстрацію підроблених документів.
В Одесі чоловік намагався уникнути призову, надавши фальшиве посвідчення працівника СБУ, замовлене через Telegram.