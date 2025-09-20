Как долго рассматривают документы на отсрочку: разъяснение Минобороны
- Документы на отсрочку от службы рассматриваются в течение 7 дней с момента их поступления в комиссию ТЦК и СП.
- Срок рассмотрения может быть продлен, если нужна дополнительная информация от других государственных органов.
Некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от службы. Для этого надо собрать пакет документов для ТЦК.
У Министерстве обороны Украины объяснили, как долго рассматривают документы на отсрочку, передает 24 Канал.
Сколько длится рассмотрение документов на отсрочку?
В Минобороны рассказали, что заявление и документы, подтверждающие право гражданина на отсрочку, рассматривается в течение 7 дней, с тех пор, как они поступили в комиссию в ТЦК и СП.
Однако, этот срок может быть длиннее, если комиссии придется обращаться за дополнительной информацией в другие государственные органы.
Тогда документы рассмотрят не позднее следующего дня после их ответа,
– объясняют в министерстве.
Кто может получить отсрочку?
Сейчас в Украине отсрочку от службы могут получить забронированные работники, лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению ВВК, многодетные родители, граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время войны.
Украинцы также интересовались, можно ли оформить отсрочку по уходу за дедушкой. Юристы заметили, что дедушка считается близким родственником, а потому проблем с получением отсрочки не должно быть.
Отсрочку также могут получить студенты. Такое право за ними сохраняется даже в случае трудоустройства. Но в Украине снова раздумывают, чтобы изменить правила предоставления отсрочки некоторым студентам из-за большого количества лиц призывного возраста, которые поступают в университеты.