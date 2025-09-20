Укр Рус
20 сентября, 17:20
Как долго рассматривают документы на отсрочку: разъяснение Минобороны

София Рожик
Основные тезисы
  • Документы на отсрочку от службы рассматриваются в течение 7 дней с момента их поступления в комиссию ТЦК и СП.
  • Срок рассмотрения может быть продлен, если нужна дополнительная информация от других государственных органов.

Некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от службы. Для этого надо собрать пакет документов для ТЦК.

У Министерстве обороны Украины объяснили, как долго рассматривают документы на отсрочку, передает 24 Канал.

Сколько длится рассмотрение документов на отсрочку?

В Минобороны рассказали, что заявление и документы, подтверждающие право гражданина на отсрочку, рассматривается в течение 7 дней, с тех пор, как они поступили в комиссию в ТЦК и СП.

Однако, этот срок может быть длиннее, если комиссии придется обращаться за дополнительной информацией в другие государственные органы.

Тогда документы рассмотрят не позднее следующего дня после их ответа,
– объясняют в министерстве.

Кто может получить отсрочку?

  • Сейчас в Украине отсрочку от службы могут получить забронированные работники, лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению ВВК, многодетные родители, граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время войны.

  • Украинцы также интересовались, можно ли оформить отсрочку по уходу за дедушкой. Юристы заметили, что дедушка считается близким родственником, а потому проблем с получением отсрочки не должно быть.

  • Отсрочку также могут получить студенты. Такое право за ними сохраняется даже в случае трудоустройства. Но в Украине снова раздумывают, чтобы изменить правила предоставления отсрочки некоторым студентам из-за большого количества лиц призывного возраста, которые поступают в университеты.