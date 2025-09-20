Укр Рус
20 вересня, 17:20
Як довго розглядають документи на відстрочку: роз'яснення Міноборони

Софія Рожик
Основні тези
  • Документи на відстрочку від служби розглядаються впродовж 7 днів з моменту їх надходження до комісії ТЦК та СП.
  • Термін розгляду може бути продовжено, якщо потрібна додаткова інформація від інших державних органів.

Деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від служби. Для цього треба зібрати пакет документів для ТЦК.

У Міністерстві оборони України пояснили, як довго розглядають документи на відстрочку, передає 24 Канал.

Скільки триває розгляд документів на відстрочку?

У Міноборони розповіли, що заяву та документи, які підтверджують право громадянина на відстрочку, розглядається впродовж 7 днів, відколи вони надійшли до комісії в ТЦК та СП.

Однак, цей термін може бути довшим, якщо комісії доведеться звертатися по додаткову інформацію до інших державних органів.

Тоді документи розглянуть не пізніше наступного дня після їхньої відповіді,
– пояснюють у міністерстві.

Хто може отримати відстрочку?

  • Наразі в Україні відстрочку від служби можуть отримати заброньовані працівники, особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, багатодітні батьки, громадяни, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час війни.

  • Українці також цікавилися, чи можна оформити відстрочку щодо догляду за дідусем. Юристи зауважили, що дідусь вважається близьким родичем, а тому проблем з отриманням відстрочки не має бути.

  • Відстрочку також можуть отримати студенти. Таке право за ними зберігається навіть у випадку працевлаштування. Але в Україні знову роздумують, щоб змінити правила надання відстрочки деяким студентам через велику кількість осіб призовного віку, які вступають в університети.